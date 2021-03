Yordi Rosado pone fin a los rumores y niega haber llamado “drogadicto" a Fernando Carrillo

Yordi Rosado se convirtió en blanco de la polémica en redes sociales, luego de haber revelado que uno de sus invitados habría llegado bajo la influencia de estupefancientes a una de las entrevistas, algo que los internautas relacionaron de inmediato con Fernando Carillo.

El exconductor de “Otro Rollo” supo de la polémica generada en redes sociales luego de sus fuertes declaraciones, por lo que decidió poner fin a los rumores que apuntaban a la actor como la celebridad que acudió bajo los efectos de narcóticos a su programa.

Al respecto, el actor, que recientemente tuvo a su segundo hijo, aseguró que siempre ha tenido una buena relación y que en la entrevista que tuvo con él el resultado fue muy bueno, incluso compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvieron y ofreció una recompensa.

“Jamás escuché al buen Yordi Rosado decir algo así de mí. ¿O sí, Yordi? Alguien que me muestre a Yordi diciendo esto y le doy 50 mil pesos. Quiero verlo y escucharlo de boca de Yordi. ¿O será una persona doble cara? ¡Así se despidió de mí en WhatsApp!”, escribió el actor en Twitter.

Yordi Rosado aclara los rumores

Por otra parte, el conductor decidió poner fin a los rumores y aclaró que no se refería al actor Fernando Carillo cuando habló de una celebridad que había llegado en estado inconveniente a una de sus entrevistas.

El rumor surgió luego de la entrevista que tuvo con Carlos Alazraki, en la que reveló que uno de sus invitados había llegado “drogado y alucinado”, pero no reveló el nombre pues aseguró que no deseaba dañar la imagen de esa persona.

Es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, dijo.

Aunque más tarde compartió un video en el que asegura que no sabe en qué momento relacionaron el comentario con Fernando Carillo, pues la entrevista con él no fue para su canal de YouTube y aseguró que la entrevista al actor es “divertida”.

