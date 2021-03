¿Eugenio Derbez haciendo MORTALES? Su "Adoptiktok" le quiere enseñar: VIDEO

Eugenio Derbez comenzó una campaña en TikTok donde iba a adoptar a cinco personas de la plataforma, por lo que debían subir un video explicando el motivo por el que el comediante y actor debía considerarlos como parte de su nueva familia. En un inicio la fecha para nombrar a los chavos que se unirían a su familia era el pasado 15 de marzo, pero debido a la gran demanda, el mexicano decidió cambiar la fecha para el próximo 16 de abril, esto con la idea de ver bien a todos los concursantes.

En el video donde confirmo que se cambiaba la fecha, Derbez aprovechó para revelar el nombre del primer hijo adoptivo, siendo Mariano Razo el elegido, esto debido a sus grandes habilidades para editar y a que tiene grandes ideas dentro de su perfil. Lo que nadie esperaba era que el gimnasta terminara por decirle a su "nuevo papá" que le enseñaría algunos trucos.

Después de confirmarse el nombre del primer "Adoptiktok", la gente comenzó a preguntarse porque alguien verificado, a lo que Eugenio explicó que no importa si está verificado o no, sino que deben buscar mejorar sus contenidos para ser considerados entre los hijos que faltan por adoptar en esta campaña.

La primera llamada

Paso menos de una semana para que el interprete de "Burro" en la película de Shrek y Mariano se pusieran en contacto, donde el gimnasta no dejó pasar la oportunidad de grabar un pequeño video donde mostraba la emoción de conocer a su nuevo papá, mismo al que le terminará por enseñar a hacer mortales, una de las especialidades de Razo.

Durante la charla, Mariano no dejaba de sonreír, ya que estaba hablando con uno de los grandes referentes de comedia en México, además de admirarlo por ser la voz de "Burro"; pero eso no fue todo, ya que Eugenio comentó que le había gustado el video donde le enseña a hacer mortales, por lo que su nuevo hijo no dejaría pasar la oportunidad que enseñarle algo nuevo.

Mariano Razo quiere enseñarle a hacer mortales a Derbez pic.twitter.com/1e1Aq9NerM — Lo + viral (@VideosVirales69) March 18, 2021

Uno de los motivos por lo que Mariano quiere enseñarle a hacer mortales a Derbez tiene que ver con un buen contenido, ya que quién no quisiera ver a Eugenio intentar hacer una pirueta de la mano de un profesional, además que sería algo, tal vez, un poco chistoso, ya que nadie ha visto la flexibilidad y habilidad atlética del papá de la Familia Peluche puesta en acción.

Será cuestión de tiempo para que Eugenio y Mariano se conozcan y después poder ver si en verdad el comediante se atreverá a intentar algo nuevo en su vida, algo que tiene un alto riesgo, ya que una mala caída podría generar una lesión. Con el tiempo y, tal vez, una vez nombrados todos los "Adoptiktoks" se sabrá la verdad sobre este ofrecimiento de Razo.

dza