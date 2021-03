Ester Expósito se corona como la reina de Instagram; la siguen desde abuelitas hasta adolescentes

Ester Expósito sólo tiene 21 años de edad, pero se ha convertido en una verdadera celebridad. Su gran fama llegó con el papel de La marquesita en la serie de Netflix Élite, pero poco a poco ha sido reconocida por quienes siguieron y quienes no vieron la exitosa serie española.

Una prueba de ello es que en su cuenta de Instagram ha juntado más de 26 millones de seguidores, superando incluso a actrices de la talla de Úrsula Corberó, la popular Tokio de La Casa de Papel. El gran éxito de Expósito no sólo se debe a su belleza. También es reconocido su talento, su carisma, el que sea una figura a seguir en el mundo de la moda y lo misterioso que resulta su vida personal y privada. No sólo se trata de una cara bonita con un "One hit wonder".

Ester Expósito es una figura reconocida a nivel mundial

Es admirada por fanáticos de todas las edades

Nadie puede dudar de su belleza, pero no es lo único que tiene. Por eso es admirada por personas de todas las edades. El aumento de su popularidad ha generado mucha curiosidad entre los especialista en marketing y asesores de imagen, quienes se preguntan qué hay detrás del éxito de la española.

Es claro que se ha convertido en una marca. No sólo es seguida por su belleza, las marcas buscan que las publicite porque tiene aceptación de la gente. Incluso, no sólo es conocida en España o en Europa, el éxito de Élite la llevó a ser conocida y aceptada como estrella en toda Latinoamérica.

La fama de Expósito ha llegado hasta Latinoamérica

Su vida privada es un misterio

La vida privada de Ester Expósito es algo que ha generado mucha curiosidad. El hecho de que la mantenga tan escondida genera misterio y es un factor que ha aumentado su popularidad. Es segura de sí misma, pero no es de esas personas que buscan la fama a como dé lugar. Eso es muy atractivo para la gente.

Aunque hay un factor de la vida privada de Expósito que ha llamado la atención a los mexicanos. Hablamos de su relación con Alejandro Speitzer, el actor nacido en Culiacán que mantiene una relación con la actriz de Élite.

Por último, su elegancia y estilo han hecho que sea seguida por las personas mayores que intentar seguirla como un modelo en la forma de vestirse, de peinarse o como ejemplo de algunas tendencias en el mundo del espectáculo. No hay duda que la carrera de Ester Expósito va en ascenso cada día. Pero también su popularidad y el gusto de la gente por la joven actriz.

