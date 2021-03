La moda de la cancelación: Pepe Le Pew, Vaselina y Miss Piggy

Hace unos días Pepe Le Pew fue acusado de ser un personaje violento por asediar a la gatita Penélope, por el columnista del New York Times, Charles Blow, idea que apoyaron en redes sociales y lo que llevó a que otras caricaturas fueran puestos bajo la lupa. Speedy Gonzáles fue tachado de estereotipar a los mexicanos de borrachos y flojos, mientras que a Miss Piggy la señalaron de fomentar la violencia intrafamiliar.

Esto responde a una tendencia que en los últimos años ha cobrado fuerza: la “cultura de la cancelación”; de hecho fue la frase de 2019, en el Diccionario australiano Macquarie y se refiere a la acción de retirar el apoyo a algo o alguien que hizo o dijo algo ofensivo. Las acusaciones no sólo se centran en personajes animados, también se calificó de racista, homofóbica y sexista a la película de Vaselina.

La socióloga e investigadora de la Universidad La Salle de la CDMX, Claudia Benassini, comentó que el debate sobre la presencia de la violencia en los contenidos tiene más de 40 años, pero con las redes se hizo fuerte.

“La cultura de la cancelación es una propuesta teórica que se formuló hace años que tenía que ver con los efectos de los medios de comunicación ante las audiencias. Pero no se ha comprobado que un material mediático influye en la conducta del público”, afirmó.

La socióloga expresa que ante estas actitudes se debería cuestionar a las personas que piden la cancelación sobre ¿si ya vieron los programas y qué fundamenta su argumentación? De lo contrario cualquiera podría solicitar que quiten una emisión, por eso se debe entender que cada individuo tiene una visión distinta.

Ya que ni a los videojuegos de combates o peleas con armas se les ha podido comprobar científicamente que fomenten la violencia, la cual se desarrolla más dependiendo el entorno familiar, escolar y los amigos que tenga un niño.

“Este fenómeno que surge recientemente, tiene que ver mucho más con una denuncia que corresponde más a una moda, a una corriente sin sustento y que no puede probar nada… y que de seguir así, nos lleva a cuestionarnos sobre qué nos van a dejar y en qué estará fundamentado”, mencionó.

Considera que se debe poner el contexto en que se estrenaron e hicieron los contenidos, dejando claro que no se trata de mejor o peor, simplemente mostrar que era una situación diferente. “Me parece curioso que se pida quitar ‘Vaselina’, pero dejar las series que hablan del narco, ¿eso sí es relevante y constructivo?, ¿eso no hace daño a la sociedad?”, finalizó.

Para Jorge Ortíz de Pinedo la forma de hacer comedia basándose en la condición social e ideología política siempre ha existido. “Desde siempre, la comedia en general, y ahora hasta los memes, es una crítica de la sociedad o seres humanos. Es normal que la gente se ofenda, pero deben entender que no es con el fin de burlarse de alguien en particular”, explicó el comediante.

Para la standupera Ana Julia Yeyé en las redes sociales la gente critica todo con lo que no está de acuerdo, no importa quién lo diga o cómo lo diga, si no concuerdan con su punto de vista, lo ataca; pero en la comedia, esto no debería ser así.

“La comedia es una sala de juegos donde todos podemos estar... es como jugar a policías y ladrones, si te toca ser el ladrón, no quiere decir que de grande te vas a convertir en ratero”, afirmó.

DATOS

La escritora J.K. Rowling fue ‘cancelada’ por ser acusada de transfobia.

Pepe Le Pew es un personaje de Looney Tunes que ve a la gatita Penélope como de su especie y quiere conquistarla.

“Pepe Le Pew” no formará parte de la “Space Jam 2”, pero esta decisión fue tomada hace meses.

Quien sí estará en la nueva cinta de los “Looney Tunes” es el ratón “Speedy Gonzales”.

La imagen de “Lola Bunny” también fue modificada tras aparecer en “Space Jam” por considerarla demasiado sexy.

NÚMEROS

1945 apareció por primera vez “Pepe Le Pew”.

1953 debutó “Speedy Gonzáles” en “Cat-Tails for Two”.

1974 conoció el mundo al muppet de “Miss Piggy”.

1978 se estrenó en cines la película “Vaselina”.

Por Patricia Villanueva Valdez