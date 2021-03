Exatlón México se encuentra atravesando una nueva polémica, pero en esta ocasión no tiene que ver con los participantes, o con cualquier información sobre lo que acontecerá en próximas emisiones, sino por la filtración de una serie de imágenes que dan constancia de las precarias condiciones en las que viven las personas encargadas de la producción.

El programa de farándula 'Chisme no like' fue quien dio a conocer estas condiciones de la gente que se encuentra en República Dominicana y aunque no salen a cuadro, son importantes para el desarrollo del popular reality show.

De acuerdo con la información del periodista Javier Ceriani, los trabajadores de Tv Azteca, empresa productora de 'Exatlón México', son contratados para comenzar a trabajar a las 7:00 horas y la jornada termina en la madrugada. Por su trabajo perciben solo nueve dólares al día. El comunicador agregó que las personas duermen en el piso para desmontar las cosas de producción.

En las imágenes difundidas por 'Chisme no like', se puede observar a varias personas recostadas con solo una tela de color blanca. Al no contar con una cama para descansar, utilizan sus mochilas o brazos como almohadas. Trasciende que tampoco se les proporcionan sábanas o cobijas.

Cambian planes para la final

El periodista aprovecho el espacio para críticas estas precarias condiciones y enfatizar en el abuso que se comete en contra de estos empleados para realizar Exatlón México. El reality que percibe ganancias millonarias ofrece un salario mínimo a los empleados que son de origen dominicano.

En días pasados, Tv Azteca informó que la transmisión de la gran final de Exatlón México no solo cambia de fecha, sino que también contará con una transmisión en vivo. Esto debido a que varios reality shows han sido víctimas de spoilers por parte de cuentas aficionadas.

Con información de medios.

rcb