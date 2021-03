Camila, hija de Raúl Araiza asegura tener vidas pasadas; ¿en qué otra época vivió?

Camila, hija del famoso conductor y actor Raúl Araiza, se ha convertido en una joven influencer y a través de su cuenta de Instagram podemos ver sus fotografías de viajes y estilo de vida, y fue en una de estas que Mila aseguró tener vidas pasadas, lo que dejó con muchas dudas a sus seguidores.

La joven cumplió 24 años en noviembre del año pasado y fue muy celebrada por su familia; con el paso del tiempo se ha convertido en una influencer en Instagram, que destaca por su belleza natural y los ojos claros que le heredó a su abuela, la actriz Norma Herrera, los cuales gusta de lucir en sus publicaciones.

Recientemente la hija del "Negro" Araiza dio a conocer a través de su red social que debido al confinamiento que se dio por la pandemia de Covid-19, comenzó a sufrir ataques de pánico y ansiedad , situación por la que tuvo que buscar ayuda profesional, algo a lo que invitó a replicar en caso de necesitarlo.

Camila asegura tener vidas pasadas

Mila, como es llamada por sus amigos y familiares, publicó este lunes un par de fotografías con un mensaje que causó dudas entre sus seguidores, pues en el texto asegura tener vidas pasadas, sin embargo no ha dado más detalles del tema, por lo que no sabemos como fue que lo descubrió.

"I've been through past lives" (He pasado por vidas pasadas), fue como inició el mensaje con el que Camila acompañó dos fotos en las cuales se le puede ver vestida con una blusa negra sin mangas y una falda larga de tela brillante que acompañó con accesorios muy hippie-chic.

No sabemos si en algún momento la joven influencer hablará más del tema, pero por lo pronto estaremos a la espera para saber si resuelve las dudas acerca de lo que ha descubierto de sus otras vidas, como la época en la que vivió, sí tenía el mismo sexo o sí conoció a alguien de su vida actual.

Camila se lució con un look de blusa negra sin mangas y falda larga de tela brillante. Foto: Especial

kyog