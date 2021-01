Camila, hija de Raúl Araiza, con fuerte crisis se ansiedad debido al confinamiento

Camila, la hija del popular conductor de televisión Raúl Araiza, se abrió de corazón habló sobre los serios episodios de ansiedad y ataques de pánico que ha padecido durante este periodo de confinamiento; mediante una clip que compartió en sus redes sociales, la joven habló sin tapujos sobre el tema.

La joven influencer, de 23 años, compartió con sus seguidores cómo se encuentra en estos momentos, luego de haber padecido fuertes episodios de ansiedad y reveló que espera que al contar su experiencia pueda motivar a otras personas que sufren el mismo padecimiento a buscar ayuda profesional.

Durante los casi diez meses de confinamiento que han transcurrido en México debido a la pandemia por Covid-19, muchas personas han sufrido enfermedades o padecimientos relacionados con las emociones; desde depresión hasta ansiedad, los trastornos en la salud mental se han vuelto más constantes que nunca.

“Es lo peor que existe”

Camila Araiza narró en una grabación que compartió en su Instagram, todo lo que ha sentido durante el tiempo que ha padecido de ansiedad: “No sé si alguna vez, alguien de ustedes, haya experimentado lo que es un ataque de pánico, pero es lo peor que existe, sientes que te vas a morir y hay diferentes síntomas,” comenzó a narrar en el video.

Para la joven de 23 años el peor síntoma que padeció fue sentir que no podía respirar: “A mí me da una opresión en el pecho terrible, como si tuvieras a 20 personas arriba de ti y no puedes respirar. En cuestión de tres meses me estuvo sucediendo que al menos al día tenía un ataque, a veces me duraban tres minutos, pero en otras ocasiones se me prolongaba por media hora", narró la joven.

La hija de "El Negro" Araiza explicó que es importante identificar los síntomas para poder detectarlo a tiempo y actuar de forma inmediata: “Cuando me sucede se me comienza a adormecer todo, las manos, en la cara siento como hormiguitas y hay veces que he llegado hasta a engarrotarme toda. Muchas palpitaciones y como que dejó de escuchar y ver bien", explicó la joven influencer.

Finalmente, y luego de incluso llegar a pensar que se estaba viviendo loca, Camila Araiza señaló que encontró ayuda para así sobrellevar su complicada situación, por lo que invitó a sus seguidores a buscar el apoyo de un profesional si se encuentran en situaciones similares.