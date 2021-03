Bad Bunny recibió FUEERTE guitarrazo en la espalda en la WWE ¿Fue a dar al HOSPITAL? | VIDEO

Luego de que el reguetonero ganara su primer Grammy, Bad Bunny lejos de estar celebrando y brincando de felicidad por su importante premio musical, seguramente se encuentra sentado, acostado y adolorido debido a que recibió un guitarrazo por la espalda en la WWE propinado por The Miz quien a traición le diera ese impredecible golpe.

Luego de que Bunny comenzara su participación dentro de la liga de lucha libre americana, su principal enemigo y declarado contrincante ha sido The Miz, sin embargo, el día de ayer, durante el combate entre Damian Priest y Jaxson Ryker The Miz fue bastante rudo y poco "derecho" ya que aprovechó una distracción del conejo para poder golpearlo furtivamente.

Pese a que ya se había librado de una contra lona y logró darle un derechazo a Elías, Bad no pudo evitar este terrible golpe a traición que terminó por dejarlo en la lona tirado por unos instantes, sin embargo, después de haber ganado el Campeonato 24/7, peste no pudo seguir su reinado, sin embargo no lo perdió el título en una fulminante lucha.

El cantante perdería su cinturón debido a in intercambio de pertenencias en las que además del cinturón. cambió otros objetos como una lonchera, sin embargo, antes de recibir un guitarrazo en la espalda, Bad Bunny mantuvo una serie de palabras con R-Truth en relación al campeonato que le daría el cinturón ya que el tarto había que él aceptaría algunos artículos coleccionables de "Stone Cold" Steve Austin a cambio de devolverle el título a Truth.

El cantante quedó levemente adolorido tras el ataque por lo que necesitó ayuda de un guardia para poder trasladarse hacia el backstage, por lo que el regreso de Bad Bunny y Damian Priest a la mira de Miz y Morrison desata nuevamente el rumor de un mano a mano por equipos entre ambas partes en la trigesimoséptima edición de WrestleMania.

La historia en la lucha libre para el conejo, comenzó en el Royal Rumble, en donde, además de cantar, subió al ring y desde entonces se convirtió en un invitado recurrente en las funciones de Raw y SmackDown.

