Premios Grammy 2021: ¡HERENCIA FAMILIAR! Blue Ivy, hija de Beyonce, gana a los 9 AÑOS su primer premio

Beyoncé, que lidera este año la lista de nominados con nueve menciones, ganó dos trofeos durante la Premiere de los Grammy, incluyendo a mejor interpretación de rap por “Savage” de Megan Thee Stallion y mejor video musical por “Brown Skin Girl”. Comparte este último con su hija Blue Ivy Carter, quien también tiene su momento histórico: a sus 9 años, es la segunda persona más joven en ganar un Grammy.

Fiona Apple y Kaytranda también recibieron dos Grammy el domingo por la tarde. John Prine y Chick Corea obtuvieron dos póstumamente.

Otros ganadores fueron Billie Eilish, Lady Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, Dan + Shay, James Taylor, H.E.R., Beck, Brandi Carlile, Burna Boy, Tiffany Haddish y Rachel Maddow.

Jay-Z nunca ha ganado uno de los grandes premios, y él y su esposa se unen a una lista mayormente de artistas que han sido relegados mayormente a los apartados de rap y R&B, incluyendo Kendrick Lamar, Kanye West, Mariah Carey, Eminem, Drake, Missy Elliott y Mary J. Blige.

Este año The Weeknd fue el gran artista desairado. Pese a tener el mayor éxito de 2020 con “Blinding Lights” y uno de los álbumes más vendidos, no recibió ninguna nominación. Ha ganado tres Grammy hasta la fecha — sólo en las categorías de R&B — pero prometió boicotear los premios porque no está de acuerdo con cómo la Academia de la Grabación elige a sus ganadores.

En total se repartieron 84 Grammys

Aunque en total se repartirán 84 Grammys — 10 durante la ceremonia en vivo y el resto en la gala previa — el público probablemente esté más deseoso de ver las actuaciones.

Con información de AP

hgm