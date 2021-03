Oscar 2021: Estas son las mejores PELÍCULAS de Disney+ para ver en el puente rumbo a los premios

El próximo 15 de marzo se sabrá cuáles son las películas nominadas a los premios Oscar 2021. El evento se llevará a cabo a las 17:00 horas y podrá seguirse a través de las cuentas de Facebook, Twitter y Youtube de La Academia.

El evento será transmitido por Nick Jonas y Priyanka Chopra, quienes darán a conocer los candidatos a premios técnicos; luego vendrán las nominaciones principales, hasta un total de 23 categorías.

Disney

Desde hace varios años, las películas de Disney han sido nominadas al Oscar, y en muchos casos se han llevado el premio. Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3 y Brave, de Pixar Animation Studio; Frozen y Big Hero 6, de Walt Disney Animations Studios; así como Zootopia, Inside Out y Coco son algunas de las películas que han sido galardonadas.

En la lista de los Oscar 2021, figura la película Soul, que ya se puede disfrutar en Disney+. Rotten Tomatoes, que se encarga de evaluar las producciones en cine y televisión, ha señalado a Soul dentro de sus pronósticos ganadores de cara a los premios Oscar 2021.

Esta película, dirigida por Pete Docter, con el actor Jamie Foxx como el protagonista (Joe Gardner), entraría en la categoría de Mejor Película Animada y Mejor Música Original.

Mientras llegan los premios, aquí hay unas recomendaciones que puedes ver en Disney:

‘El rey león’

‘La bella y la bestia’

‘Lilo y Stitch’

‘Coco’

‘Los increíbles’

‘Toy Story’

‘Up’

Star Wars

‘El imperio contraataca’

‘Una nueva esperanza’

Marvel

‘Capitán América: El soldado de invierno’

‘Guardianes de la Galaxia’

‘Los Vengadores’

‘Los Muppets’

‘Pesadilla antes de Navidad’

‘Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra’

Otras películas en la lista de los Oscar:

One Nicht in Miami / Amazon Prime Video

Da 5 Bloods / Netflix

Borat Subsequent Moviefilm / Amazon Prime

Hillbilly Elegi / Netflix

Malcolm y Marie / Netflix

The Life Ahead / Netflix

News of the World / Netflix

Pieces of a Woman / Netflix

Sound of a Woman / Netflix

Sound of Metal / Amazon Prime

Mank / Netflix

The Trial of the Chicago 7 / Netflix

