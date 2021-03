“Las Ketchup”: Así lucen las hermanas a casi 20 años de la polémica canción “Aserejé”

“Las Ketchup” obtuvieron fama en todo el mundo de manera acelerada gracias al éxito de su canción “Aserejé”, aunque comenzaban su carrera ésta logró colocarlas de inmediato como las favoritas, aunque no pudieron evitar que la canción fuera víctima de leyendas.

“Aserejé” fue lanzada en octubre del 2002 y fue un gran éxito en España, de donde son originarias su integrantes y hermanas Pilar, Lola y Lucía, que también eran hijas del guitarrista Juan Muñoz conocido como “El Tomate”. Aunque no se imaginaban lo que sucedería más tarde y las llevaría ausentarse de los escenarios.

Gracias al éxito que tuvo la canción Pilar, Lola y Lucía tuvieron que comenzar una larga gira mundial para hacerle promoción a su música, pero lo que les generó gran impacto es que en Honduras se les había calificado como “satanistas”.

Y es que se había señalado que el título de la canción hacía alusión a “ser hereje”, lo que negaron de inmediato las hermanas; sin embargo, no pudieron evitar que el gran éxito de su canción se viera opacado por los rumores sobre una secta satánica y sacrificios con la letra de “Aserejé”.

Rumores terminan con “Las Ketchup”

Luego de lo sucedido intentaron sacar nuevo material, pero no lograron el éxito que había tenido “Aserejé” y decidieron poner una pausa a su carrera en la música, por lo que desaparecieron de los escenarios.

No fue sino hasta el 2006 que reaparecieron, pero ahora con la incorporación de su hermana Rocío y presentaron el tema “Un blodymary”, aunque no llamó la atención del público y no las colocó de nuevo en el mapa.

En el 2016, luego de una década ausentes, “Las Ketchup” reaparecieron en el festival Melodifestivalen en el que cantaron su más grande éxito y tres años antes reabrieron sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, aunque no regresaron del todo a la música.

Actualmente, Pilar continúa dedicando su vida a la música y realiza trabajos de cine y teatro; mientras que Lola estudió flamencología y publicó la biografía de su padre. Lucía dedica tiempo a su familia y se convirtió en madre de dos niños.

