Brandon Peniche no pudo, ni con trampas y equipo del Pueblo arrastró al Favorito en Sin Palabras esta semana 

Venga la Alegría es uno de los programas de más rating genera en todo el país, pero hoy se generó polémica, pues hubo un “altercado” durante la mañana de este viernes 12 de marzo mientras se realizaba la dinámica del Sin Palabras para saber si el equipo del Pueblo o Favorito se llevaba el punto semanal, el cual se lo ganó del Pueblo, pese a las “trampas” de Brandon Peniche.

Resulta que el polémico presentador cubano William Valdés cometió tremendo error al tomar su turno y cometió un error, pero luego aseguró que había cometido un Brandonsazo, debido a que en días pasados su colega Brandon Peniche tuvo la misma equivocación por leer mal.

A Brandon no le agradó que William se burlara de él en vivo y de inmediato lo enfrentó, por lo que Roger González y Cynthia Rodríguez tuvieron que intervenir. “Ya estuvo... ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?", repetía Brandon. “Me empujo, me empujo", reclamó William. Aunque la gente en redes sociales se generó polarización, los conductores aseguraron que se trató de una broma con el fin de entretener a la gente.

Ganó el Pueblo

Luego de este episodio gracioso, el equipo del Pueblo salió victorioso en la competencia, pese a que los Favoritos cuentan con Brandon Peniche, quien suele darles ventajas “poco éticas” y ya ganó la fama del "tramposo" de Venga la Alegría, pues sus compañeros como Ricardo Casares afirman que ya le agarró el modo al aventar el dado para que siempre le salgan más puntos.

Peniche no hace más que decir que siempre lo culpan y que él no hace trampa. En realidad todo se trata sólo de tratos pesados entre amigos, pues no hay conflictos entre los conductores de Venga la Alegría.

