¡Se va con TODO! Laura Zapata llama “Morenacos” a los seguidores de AMLO: “No los aguanto”

De nueva cuenta Laura Zapata se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de asegurar en una entrevista que no aguanta a los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de llamarlos “Morenacos”; tras emitir sus declaraciones la actriz generó polémica en las redes sociales y muchos usuarios la criticaron debido a su postura.

Siempre envuelta en la polémica y constante en sus críticas hacia AMLO y el Gobierno que representa, de nuevo Laura Zapata no dudó en irse con todo en contra del presidente, su gabinete y en esta ocasión contra sus seguidores a quienes aseguró no soporta porque, declaró, no piensan, insultan y “en algún momento te pones como al nivel de ellos”, expuso.

Fue durante una entrevista que concedió en el programa “La Octava” en donde la famosa actriz emitió sus fuertes declaraciones, luego de ser cuestionada sobre lo que opina acerca de la actual administración federal, liderada por el presidente Andrés Manuel López obrador. Ante esto, Laura Zapata no dudó en arremeter contra el actual Gobierno: “No me gusta, porque es un gobierno mentiroso, porque es un gobierno que engaña, llegó para destruir, ha dilapidado nuestra fortuna,” aseguró la actriz.

“Todo lo que toca lo deshace”

No conforme con ello, Laura Zapata mostró su evidente desaprobación tanto con el Gobierno actual como con quienes lo respaldan: la actriz aseguró que la administración que preside AMLO es un “gobierno que todo lo que toca lo deshace, por eso no me gusta. Porque es un presidente que está todo el tiempo quejándose de los que no son sus tapetes”, sentenció la actriz.

En muchas ocasiones la actriz ha demostrado no tolerar a los seguidores del presidentes y por ello durante la transmisión de “La octava” se retomó un anterior tuit que Laura Zapata compartió en sus redes sociales y que se volvió viral, en el cual llama “Morenacos” a los seguidores del presidente. En esta ocasión explicó la razón de nombrarlos de esta manera:

“No aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, insultan y porque en algún momento te pones como al nivel de ellos,” detalló, además hizo referencia a cierta división que ha generado el presidente al categorizar a cierto sector de la población como 'fifís': “Porque esta división de ‘fifis’, nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, aseguró.

Fue en este momento en que el conductor del programa, Hernán Gómez Bruera, señaló que el término “Morenacos” podría ser considerado como clasista por lo que le preguntó a Laura Zapata si se disculparía con los seguidores del presidente por esto, a lo que ella respondió con una afirmación, sin embargo, reconoció que les “caen gordos”.

