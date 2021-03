BLACKPINK: "On the Ground" de Rosé sigue en TENDENCIAS; aquí el exitoso álbum R

A 24 horas de haber lanzado su canción "On the Ground", Rosé de Blackpink sigue ocupando el número uno en las tendencias de YouTube, pues ya tiene más de 37 mil millones de reproducciones en la plataforma. Y no es para menos, pues esta canción es el sencillo de su álbum "R" el cual marca su debut como solista.

La vocalista del grupo femenino de k-pop más importante en la actualidad, es la segunda integrante en hacer lanzar un proyecto musical sin sus compañeras, pues en 2018 la rapera Jennie hizo lo propio con la canción "Solo". Ahora Rosé impresiona a BLINCK con su miniálbum.

De acuerdo a la artista, el sencillo principal retrata la lucha contra la fama. En el se puede ver a la integrante de Blackpink interpretando a una artista que lucha por alcanzar la cima del éxito y que no dudaba en esforzarse y caer. Sin embargo, en el proceso descubre que perdió el rumbo y que lo más importante es ser uno mismo.

"On the Ground" es un éxito

En la plataforma de Melon, la más importante de Corea del Sur, Rosé se posiciona en el lugar 4 de la lista. Mientras que en las listas internacionales, por ejemplo el chart de iTunes su canción debut está en el número uno de alrededor de 38 países.

Las dos canciones con las que cuanta el álbum están en inglés, ya que la idol se siente más cómoda debido a que nació y creció en Nueva Zelanda. La artista dijo que se adaptaba mejor a la música y a la historia por lo que está satisfecha con esta decisión. Además dijo que “Gone”, su segundo sencillo, fue un proyecto que escribió hace más de dos años.

Rosé realizará una presentación con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, donde realizará por primera vez el performance de “On The Ground” a nivel mundial.

