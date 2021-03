BTS ¿Por qué BLACKPINK no fue nominada a los Premios Grammy?

BTS está nominado por primera vez a los Premios Grammy 2021 en la categoría "Mejor interpretación de grupo o dúo pop", de esta forma se convierten en la primera agrupación de K-pop en ser aspirante para este galardón. Sin embargo, para muchos fans del género resalta que Blackpink, no haya sido nominada pese al éxito que han conseguido.

No es para menos que surja esta duda, pues el año pasado Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa vendieron más de un millón de copias de "The album" en tan sólo horas, debutó en el número 2 en el álbum Billboard 200 de Estados Unidos y encabezó las listas de álbumes de iTunes en 57 regiones de todo el mundo.

Además, registró mas de 700 millones de vistas en su sencillo How You Like That y lanzó un exitoso documental en Netflix llamado Light Up the Sky. Asimismo, colaboraron con Selena Gómez para su canción ‘Ice Cream’ y con Lady Gaga en 'Sour Candy' pero no fue suficiente para entrar en los Grammys.

Se esperaba una nominación para Blackpink con Ice Cream Foto: Instagram

BLINK, nombre que reciben los fans de la agrupación femenina, al igual que gran parte de la industria del pop, esperaba que el cuarteto estuviera nominado en alguna categoría de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Sin embargo, no sucedió y esto tendría que ver con el sistema de evaluación.

¿BTS es más talentoso que Blackpink?

De acuerdo al columnista de K-pop de Billboard, Jeff Benjamin, Blackpink no entró en la lista de aspirantes a un galardón porque no se han participado más activamente en la parte creativa de su música. Destacó que en Jisoo y Jennie fueron parte de la escritura de la canción principal Lovesick Girls, pero no hablaron mucho de ello.

"Sin esa credibilidad, es un desafío ser tomado en serio, porque se cree que los Grammy honran la excelencia en la música popular “, indicó Benjamin.

Dynamite fue un éxito para BTS

Mientras Dynamite de BTS se situó en el 14º lugar del listado "Hot 100" de Billboard en la 13ª semana desde su lanzamiento, la canción Ice Cream del grupo femenino de k-pop, debutó en el puesto 13 en la misma lista, pero cayó al puesto 49 en la segunda semana, por lo que esto también influyó en que no fueran nominadas, dijo el crítico de Seúl Jung Min-jae, que escribe para la revista de música IZM.

Nominados a "Mejor interpretación de grupo o dúo pop" en Premios Grammy 2021

Desde su creación en 2012, el Premio Grammy a la Mejor Actuación de Grupo / Dúo Pop aún no ha incluido un grupo de pop femenino estadounidense en sus nominaciones, y mucho menos uno internacional, dijo Danny Lee, fundador y agente en jefe de Asian Agent, quien afirma que este sistema no le beneficia a Blackpink.

Este año, los nominados junto a BTS son J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy con Un Día, Justin Bieber con Intentions, Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me, Taylor Swift con Bon Iver con el sencillo Exile. Pero lo más probable, deacuerdo a varios críticos es que sea la banda surcoreana la que se lleve el galardón.

