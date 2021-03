BTS: "Map of the Soul: 7" se convierte en el ÁLBUM MÁS VENDIDO del 2020; superan a The Weeknd y Billie Eilish

BTS continúa cosechando éxitos al lograr se incluidos dentro de la lista de los discos más vendidos en todo el mundo. De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), los surcoreanos colocaron dos discos en esta lista que contempla las ventas físicas así como las descargas digitales. Esta misma federación les otorgó el reconocimiento como Artista Global del Año.

El año pasado, BTS publicaron tres materiales discográficos, siendo 'Map of the Soul: 7', y 'Be', lo que se colaron a la lista de las producciones más vendidas. Mientras que 'Map of Soul: 7 -The journey-', quedó fuera de este listado. El pasado 21 de febrero de 2020, 'Map of the Soul: 7' se lanzó al mercado. Hasta el momento, cuenta con más de 200 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Mientras que 'Be' fue publicado el 20 de noviembre de 2020. Su tema más destacado es 'Dynamite', que cuenta con más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales. Otros surcos destacados del álbum son 'Blue & grey' y 'Life goes on'.

En la música actual, esta Boy Band de K-pop se mantiene como una de las más afamados de la escena musical internacional. Sin embargo, existen otras producciones que registraron grandes ventas para este 2020. La lista se compone por una variedad de artistas de distintos géneros musicales. Desde luego que imperan los artistas que no utilizan instrumentos, sino música elaborada por computadora.

1. Map of the Soul: 7, BTS.

2. After hours, The Weeknd.

3. When we all fall asleep, where do we go?, Billlie Eilish.

4. Be, BTS.

5. Fine line, Harry Styles.

6- Hollywood's bleeding, Post Malone.

7. Stray sheep, Kenshi Yonezu.

8. Change, Justin Bieber.

9. Folklore, Taylor Swift.

10. Future nostalgia, Dua Lipa.

¿Favoritos al Grammy?

Después de este logro, BTS se perfila como uno de los favoritos para llevarse el Grammy, en donde han sido nominados a Mejor Dúo o Grupo Pop por la canción 'Dynamite'. Pero no será fácil, pues tendrán que superar a exitosos temas como:

-Intentions de Justin Bieber y Quavo.

-Rain on me de Lady Gaga ft Ariana Grande.

-Exile de Taylor Swift y Bon Iver

-One day de Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin y Tainy.

