Kuno Becker opina esto sobre ser padre

Hace tan sólo unos días el actor Kuno Becker anunció que se convertiría en padre, esto a pesar de que semanas antes había detallado en reiteradas ocasiones que no le interesaba tener un hijo, por lo que brindó a los medios su opinión sobre esto.

Al ser esperado afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, el actor de 43 años aclaró que no será papá, al menos no en la vida real.

"Cuando dije que iba a ser papá me refería en la novela. Sí, en mi personaje. No, pero yo obviamente siempre hablo como personaje en las redes sociales y ahí me divierto mucho con los fans y con la gente que está viendo ‘Fuego Ardiente’", explicó el actor.