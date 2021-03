¿Triángulo amoroso? El hombre que provocó la separación entre Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel

Silvia Pinal abrió su corazón con el lanzamiento de su bioserie, en donde se compartieron detalles dolorosos de su vida, como la muerte de su hija Viridiana Alatriste en un accidente automovilístico, pero también aquel enfrentamiento con su una de sus hijas que logró distanciarlas por años.

La actriz compartió algunos detalles de su vida privada, entre ellos el nombre del hombre que logró separarlas por años y por lo que nunca pudo conocer a su nieta. Algo que, aunque se encuentra en su pasado, no deja de perseguirlas.

Silvia Pinal reveló que decidió separarse de Fernando Frade debido a que tenía un problema con su forma de consumir alcohol. Aunque dijo que no le dolió la separación, sino enterarse que tenía un romance con su hija, la también actriz Sylvia Pasquel.

“Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos muchos años”, dijo la actriz en su libro “Esta soy yo: Silvia Pinal”.

Por otra parte, Sylvia Pasquel también dio declaraciones al respecto en las que dijo que ella conocía a Fernando Frade desde antes de que tuviera una relación con su madre, incluso habían tenido una relación de pareja.

“Nunca voy a cuestionar lo que ella hace, porque ella me dio la vida, es mi madre, yo la respeto, el perdón se dio y lo que pase después queda en la consciencia de cada quién”, dijo Pasquel.

La tragedia y reconciliación

Sylvia Pasquel tuvo una hija producto de su matrimonio con Fernando Frade a la que llamó Viridiana Margarita Frase Banquells, en honor a su fallecida hermana Viridiana Alatriste quien falleció a los 19 años de edad.

Sin embargo, la tragedia llegó a la familia cuando la pequeña de tan sólo dos años murió ahogada cuando seguía a un patito que le habían regalado.

Fue una sorpresa que se casaran. Tuvieron una hija y le pusieron Viridiana. Silvya Pasquel era una mujer hecha y derecha, ¿qué tenía yo qué hacer?: ‘Nada’. Yo me fui a España con mi mamá (y) me habló Tulio para informarme que la niña había muerto ahogada. Ni la conocí, ni quise conocerla, no tenía caso”, dijo la actriz en su libro.

Fue durante la celebración de año nuevo cuando tanto madre como hija se reconciliaron, aunque no se han dado más detalles al respecto, se sabe que fue el momento en que pusieron fin a un pleito que duró años.

