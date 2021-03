¿Qué pasó el 10 de marzo? Bad Bunny cumple 27 años; estas son sus colaboraciones más “candentes”

Un día como hoy pero de 1994 nace en San Juan, Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, famoso intérprete de música urbana que a pesar de su corta carrera ha conquistado el éxito internacional y al mismo tiempo a millones de detractores por todo el mundo, este 10 de marzo “El conejito malo de la música” cumple 27 años.

A pesar de su gran amor por la música desde que era pequeño, nunca tomó clases ni estudió ningún instrumento lo cual se nota en sus composiciones; pero logró aprender y por su cuenta logró convertirse en un artista polifacético.

Su debut musical se dio en 2016 cuando se unió a Hear This Music, compañía discográfica que lanzó “La Ocasión,” himno de la música Trap. Con el respaldo de Hear This Music, Bad Bunny ha publicado sencillos de gran éxito tales como "Diles," "Soy Peor" o "Tu No Vives Así”, entre otros.

Su carrera ha sido corta y aunque algunos piden a gritos que ya termine, no hay duda de que Bad Bunny ha tenido un enorme éxito, logrando trascender más allá de las fronteras de su natal Puerto Rico pues sus producciones también son escuchadas por todos los Estados Unidos y Europa.

Nadie puede negar que el portorriqueño es uno de los artistas más importantes del género urbano y uno de los pioneros del Trap Latino. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de colaborar con una gran cantidad de artistas como Becky G y Rosalía, por ello para celebrar sus 27 años de vida te dejamos sus colaboraciones que han causado revuelo internacional.

