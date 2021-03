Armando González “El Muñeco” revela que Lorena Herrera lo maltrató: “He sido víctima”

Armando González “El Muñeco” gozó de gran fama durante mucho tiempo gracias a su participación en el show de “Sólo para mujeres”, su atractivo fue uno de los motivos por los que atrajo a la actriz Lorena Herrera, de la que dijo haber recibido violencia física.

Armando González y la actriz sostuvieron un relación por ocho años, en la que al parecer no todo fue cariño, pues en entrevista para “Ventaneando” dijo haber sufrido agresiones por parte de Lorena Herrera.

“El Muñeco” relató que durante el inicio de su relación la actriz le dio dos cachetadas, algo que lo marcó y recuerda haberle dicho que se detuviera pues de lo contrario pondría fin a su relación.

“No uno, me tocaron dos muy al principio. Lorena, en aquel tiempo cuando yo andaba con ella, estaba en un momento en donde estaba en lo más alto en fama, todo el mundo la buscaba y todo eso (…) Yo creo que en algún momento la agarré en una mala situación y sí me dio una cachetada una vez”, relató.

Violencia por parte de mujeres

Armando González dijo que además de este episodio con Lorena Herrera, también ha sufrido violencia física por algunas de sus parejas, como la actual madre de su hijo, quien también lo abofeteó en más de una ocasión.

“Me rompió un vaso un día en la boca, me aventó otro vaso, me abrió por acá, me intentó picar. Siempre han existido cosas así. He padecido mucho de violencia de las mujeres”, dijo el también fisicoculturista.

Además, habló sobre el caso de Eleazar “N” y Ricardo “N” recordando cuando también estuvo en la cárcel y dijo entender por lo que pasan los actores.

“Nací en un barrio que se llama Tepito, entonces conocí a mucha gente y me cobijaron. (…) Allá adentro sí te ayuda mucho que conozcas a alguien, porque llegas y te pueden extorsionar”, dijo.

