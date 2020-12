Lorena Herrera cambia radicalmente de look; así luce ahora: FOTO

Lorena Herrera presumió desde su cuenta oficial de Instagram un radical cambio de look, según sus palabras.

La famosa actriz publicó hace unos días una fotografía en donde se le muy guapa pero con el cabello más corto en su conocido tono rubio.

"Desde que tenia 18 años no me cortaba el cabello tan corto ! A veces usaba peluca para lograr ese look! Les gusta?", escribió.

"El cabello, es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar! Te lo pintas, lo cortas lo rizas, extensiones, peluca, lo alacias, un peinado y listo el cambio! Ojalá cambiar interiormente fuera tan facil! Eso si que es un trabajo de mucha voluntad y constancia!", agregó.

Herrera es una de las actrices más atractivas para el público mexicano, por su escultural figura que incluso llegó a imponer moda en la televisión.

Herrera actualmente tiene 53 años y desde sus redes sociales da muestra de las dietas y cuidados que tiene para mantener su figura.