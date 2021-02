Gomita ingresa al HOSPITAL por graves problemas de salud ¿tiene COVID-19?

Araceli Díaz Ordaz, mejor conocida como "Gomita" dio a conocer que ingresó al hospital debido a graves problemas de salud, esto después de haber viajado a dos estados del país.

Por medio de sus historias de Instagram, la conductora reveló que presentaba malestar en el corazón, por lo que su madre la llevó al hospital.

Gomita recientemente viajó a Durango y Sinaloa; incluso, estuvo presente en el estadio de beisbol de Mazatlán para presenciar los primeros juegos de la Serie del Caribe 2021, evento criticado porque no respetó los protocolos sanitarios.

En sus redes sociales explicó que los problemas de salud comenzaron desde que ella se encontraba el viaje. Comunicó que llegó a sentir mareos.

En el hospital, el médico le realizó un electrocardiograma, pues se podría tratar de un problema en el corazón.

“No ando bien, no me siento bien, mi corazoncito no sé qué tiene, se está moviendo muy rápido”.