Gomita se quitó IMPLANTES tras clase con coach del Chicharito; así se ve ahora

La conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, atraviesa un proceso de reconexión con su cuerpo, pues confesó que se volvió adicta a las cirugías estéticas, por lo que tomó malas decisiones en el pasado.

Sorprendió a muchos al dar a conocer que se quitaría los implantes de glúteo, luego de que era conocida en redes sociales por la transformación a la que sometió a su cuerpo para tener unas curvas de impacto.

Sin embargo ahora se encuentra en un proceso de sanación donde ha pedido perdón a su cuerpo por someterlo a tratamientos invasivos para cambiarlo, pues desde el principio de su carrera se realizó operaciones para aumentar su talla.

La instagramer confesó los motivos por los que decidió decir adiós a los implantes, pues vivió una crisis existencial donde ya no sabía quién era por lo que decidió quitarse los implantes a pesar de que muchos médicos le recomendaron no hacerlo por el peligro que implica.

Coach del Chicharito le abrió los ojos

Fue gracias a una plática con el coach de vida Diego Deyfus, mismo que asesora al Javier "Chicharito" Hernández, que se dio cuenta que las cirugías no eran el camino de la felicidad por lo que tomó la decisión de quitarse los implantes.

A pesar de la negativa de los médicos Araceli siguió su camino para reencontrase con ella misma y confesó que antes de entrar al quirófano le pidió perdón a su cuerpo por someterlo a procedimientos invasivos con tal de cambiar su imagen para caber en un medio de comunicación.

La conductora sabe ahora que no es necesario estar operada para triunfa en la vida y eso la ha llevado a valorarse más como mujer y afirma que si ella no confiesa que se quitó los implantes sus seguidores no se dan cuenta.

Y es que luce de maravilla, no parece que se haya vuelto a operar, pero el camino en la vida de Aracely aún es largo pues debe someterse a una nueva operación para retirarse los implantes de seno.

Entre sus proyectos a futuro está dar conferencias sobre amor propio, pues quiere compartir su traumática experiencia con otras mujeres y reconoció que aun sin los implantes la van a querer.