Esposo de Jacky Bracamontes al borde de la MUERTE, narra la negligencia médica que sufrió: VIDEO

Martín Fuentes, empresario y marido de la estrella mexicana Jacky Bracamontes, fue víctima de la negligencia médica, no en México, sino en Estados Unidos con un procedimiento "mal hecho" que casi le cuesta la vida y aún no se sabe si tendrá alivio; según denunció a través de una transmisión en su perfil de Instagram.

Según relató el propio Martín, en días pasados tuvo una molestia en el oído. Primero, para tratar de calmar el dolor recurrió a remedios que halló a su paso, sin embargo estos no surtieron efecto, pero no empeoraron su condición.

"El oído me dolía, tenía como agua. Le metí todas las cosas que hallé en la farmacia. Me eché gotas; me eché espuma", dijo Fuentes en la transmisión que realizó a través de su cuenta de Instagram.

Ante este escenario, el empresario y marido de la estrella mexicana decidió hacer lo más seguro y acudió a una sala de emergencias para recibir atención de profesionales.

"Me seguía doliendo y dije: Voy a agarrar el coche y me voy al hospital". Añadió Martín a su relato.

Fuentes acudió al centro hospitalario Monte Sinaí, en Miami, ahí llegó a la sala de urgencias y fue atendido por un médico al que llamó "pedazo de imbécil", pues no le alivió la molestia sino empeoró la situación al romperle el tímpano.

"Con un cotonete, el imbécil me rompió el tímpano; me empezó a sangrar el oído y me duele mucho. Cuando ya estaba oyendo bien, ya no oí nada. Le digo 'no puedo oír, regrésalo como estaba antes' ."