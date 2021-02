Sergio Basáñez se adueña de las redes sociales por FOTO en traje de baño

Sergio Basáñez se hizo presente en redes sociales para llevarse los piropos de todas sus seguidoras, esto al subir una foto que dejaba poco a la imaginación de todos los que vieran la publicación. El actor apareció con un diminuto traje de baño que logró hacerse viran en Instagram gracias a la gran reacción de la gente.

El actor de 50 años no tiene problemas en presumir su físico, ya que demostró que está en gran forma física, inclusive mejor que muchos jóvenes de 20 años; por lo que no tiene prejuicios y compartió una foto de su día, donde aparece sentado en una terraza haciendo una pose que estaba pensando en algo.

Tras la publicación, el galán de telenovelas subió la temperatura en su Instagram al posar sin playera con un traje de baño diminuto en color azul que dejaba poco a la imaginación de sus fans que de inmediato agradecieron la imagen proporcionada por el mexicano. La publicación estaba acompañada de un saludos para todos sus seguidores.

Las reacciones

En poco tiempo logró alcanzar cerca de 11 mil likes y un sin fin de comentarios donde le piden que se calme, ya que están en cuarentena y no pueden salir, entre muchos piropos que indican que la imagen hizo feliz a muchas mujeres que esperan poder salir a las calles para poder disfrutar de la vida.

"¡Quieres incendiar las redes!, "ya me dio calor, qué guapo", "Wooaaa. Guapísimo salúdame Sergio abrazos", fueron algunos de los comentarios presentes en la publicación; además de los saludos, corazones y un sin fin de mensajes donde la gente le recuerda algunos de sus personajes y le piden que les manden saludos.

No todos fueron buenos, ya que un sector de sus seguidores no pudo evitar ver el pie en mal estadio, por lo que le recomendaron algunos medicamentos para mejorar el aspecto del mismo, donde también le piden que se haga un pedicura, ya que también se tiene que cuidar esa parte del cuerpo que muchas veces no se ve.

dza