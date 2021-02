Justin Bieber es trolleado por Tom Brady con una FOTO en Twitter, ésta es la razón

Justin Bieber decidió postear una fotografía en la que sale en una bicicleta, cuando era un niño y no se parecía nada a lo que ahora conocemos del cantante. El exitoso solista canadiense publicó una foto de sus inicios en su carrera artística con el mensaje 'Tu chico'.

Inmediatamente, miles de seguidores respondieron al post con likes y comentarios halagando a Justin Bieber. Pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del mariscal de campo 7 veces campeón de la NFL, Tom Brady.

El ex de Nueva Inglaterra respondió a esa publicación con una foto de él mismo, pero mucho más joven y en donde se le ve cargando a una pequeña cabra. Este tema responde al término en inglés GOAT, que significa el más grande de todos los tiempos. La fotografía también contenía el mensaje 'Tu chico', en referencia a lo que había publicado el autor de Baby anteriormente.

Tom Brady trolleó a Justin Bieber en Twitter

Justin Bieber lo toma con humor

El cantante canadiense tomó con buen humor la broma del jugador de la NFL. Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en el St.Joseph's Hospital, en Canadá. A lo largo de su carrera ha tenido 5 publicaciones discográficas que han sido un gran éxito. My World 2.0, Under the Mistletoe, Believe, Purpose y Changes en el año 2020.

Tom Brady es uno de los jugadores de futbol americano más exitosos en la historia. Aunque fue elegido en la posición 199 del draft del año 1999, Brady ya ganó 7 anillos de Super Bowl y aún le quedan un par de años en la liga. Ambos son buenos amigos y han coincidido en algunos actos de la farándula en Estados Unidos.

gka