Kalimba opina sobre detención de Ricardo Crespo: “Deseo que salga la verdad”

Rememorando su detención en 2011 cuando Kalimba fue acusado de abuso sexual por Daiana "N", el ex integrante de OV7 se refirió al caso del actor Ricardo Crespo, el cual se encuentra detenido tras ser denunciado por el mismo delito contra su hija de 14 años.

El intérprete de "Se te olvidó" recordó lo que en su momento vivió y las acusaciones hechas por medios de comunicación así como la sociedad en general, ante este caso, el cantante dijo ser imparcial ante el tema.

“Yo no me voy a meter ahorita a decir ‘bueno, pobrecito porque es horrible’, no sé si pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir ‘pobrecita ella’, no sé si pobrecita porque no sé si es mentira, no puedo yo inclinar la balanza hacia ningún lugar, lo único que me corresponde decir es ‘deseo que salga la verdad, deseo que ambos después de esto encuentren paz y estén bien fuertes’”, explicó en entrevista para el programa Despierta América.

El artista confía en que se haga justicia, pues por experiencia propia sabe que una acusación como esta te destruye la vida por completo.

“Yo no conozco al actor, no tengo el placer personal, y no conozco cada caso, lo que te puedo decir es que solamente entre él y la persona que lo acusa está la verdad, y para eso existe un juez y para eso existe una ley, fuera de eso, todos los que podamos participar alrededor debemos ser inteligentes y sabios, y debemos entender que ninguno de nosotros tiene la verdad”, subrayó.

