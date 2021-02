Exatlón México: Pascal Nadaud revela cuál fue su PRIMER SUEÑO antes de convertirse en jugador de rugby

Pascal Nadaud, uno de los participante más queridos de Exatlón México, decidió otorgar un momento de sinceridad a Doris del Moral a quien le confesó que su primer objetivo era convertirse en un bailarín de ballet, pero terminó siendo uno de los atletas de alto rendimiento más disciplinados del país. Sus habilidades fueron determinantes para ser parte de Exatlón México, en donde tuvo una destacada actuación.

Si embargo, Pascal Nadaud se convirtió en el eliminado durante el capítulo emitido el pasado 25 de febrero. Mientras los demás concursante se retiraron a descansar, él se dio tomó un momento para sincerarse frente a Doris del Moral. En esta muy personal conversación, el jugador profesional de rugby detalló que antes de ligar su vida a los deportes de alto rendimiento, su objetivo era convertirse en un bailarín de ballet.

Nadaud, considerado como el líder dentro del equipo de Héroes, reveló que platicó con sus abuelos esta decisión, pero ellos se negaron a que persiguiera sus sueños. En ese momento, recordó algunos pasajes de su infancia. Aunque en un principio no consideró a sus abuelos como machistas, la perspectiva del tiempo le ha hecho cambiar de parecer, pues esta decisión pudo ser consecuencia de sus prejuicios.

El atleta afirmó que cuando arribó a México, procedente de Francia, fue cuando entró de lleno a los deportes, primero con el béisbol y el fútbol, hasta que descubrió su gusto por el rugby, deporte que lo enamoró al grado de convertirse en uno de los elementos más destacados de este rubro en el país, pues su constancia y habilidad lo han llevado a ser considerado como parte de la selección nacional.

A pesar de que no cumplió el deseo de ser bailarín de ballet, Pascal no se siente una persona frustrada. Al contrario, agradeció que a través del rugby haya hecho muchos amigos y consolidar una gran familia. Algo que también reflejó en su paso por Exatlón, en donde se convirtió en uno de los elementos más queridos. Sin embargo, no fue el único de los integrantes del reality que se ha mostrado tan sincero.

En su momento, Doris del Moral también abrió su corazón para revelar algunos detalles que sufrió durante sus inicios en el patinaje. En esa época tuvo que soportar el bullying que le hacían sus compañeros. Ante esto, la atleta señaló que un par de compañeras del mismo la excluían de las actividades grupales, ya que realizaban reuniones y fiestas con los demás amigos pero ella no recibía una invitación. Fue hasta que se convirtió en una ganadora a nivel nacional cuando esta actitud cambió.

Atleta todo terreno

En días recientes, Pascal sorprendió ante la declaración de que sufre una lumbalgia, misma que le impiden realizar circuitos de alta exigencia. Este malestar lo aqueja desde hace tiempo, por lo que en las últimas emisiones de Exatlón México le era muy complicado participar. Nadaud reveló que este tipo de lumbalgia se presenta por etapas en la parte inferior de la espalda, lo que le dificulta tener una exigencia física.

Debido a este dolor, el jugador de rugby no tuvo mucha participación en los últimos retos de Exatlón México, como el Duelo de Enigmas. El atleta confesó que prefirió no participar para así evitar cualquier tipo de afectaciones al equipo azul. Cabe desatacar que Pascal participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y además del rugby practica otros deportes como el fútbol, béisbol, voleibol, escalada y skate.

