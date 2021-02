Lucero reveló con esta foto que iniciaba un noviazgo con Michel Kuri, sobrino de Carlos Slim

La cantante Lucero y el empresario Michel Kuri, quien es sobrino de Carlos Slim, llevan una relación de varios años, pero al inició eligieron mantener en privado su noviazgo y fue hasta años después cuando la cantante reveló con una romántica foto que eran una feliz pareja.

Los rumores de una relación entre ambos eran cada vez más fuertes, pero la "Novia de América" siempre ha sido cuidadosa con su vida privada y decidió mantener su relación para ellos, siendo el año 2012 cuando la famosa intérprete habló por primera vez del tema en una entrevista exclusiva para "El Gordo y la Flaca".

Actualmente su romance volvió a ocupar un lugar en los medios pues la cantante habló de lo feliz y enamorada que se encuentra al lado del empresario, pero confirmó que no hay planes de boda, y no por falta de amor, pero simplemente es un tema que no está entre los planes de la pareja.

Lucero reveló con esta foto su noviazgo con Michel Kuri

Aunque la pareja ya llevaba algunos años saliendo, fue hasta el año 2015 cuando Lucero decidió confirmar su amor y el noviazgo con el empresario de origen libanes, con una romántica fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la que se les ve abrazados, sonriendo y rodeados de corazones.

De acuerdo con algunos medios, esta fotografía de la pareja fue tomada en Italia, cuando la pareja se encontraba en un amoroso paseo. La cantante y actriz acompañó la imagen con el mensaje “Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida, en el mundo ya no existen seres que quieran así”, retomando las palabras de la canción "Así", de Javier Solís.

Aunque Lucero sólo ha compartido dos fotografías con Michel Kuri, es el empresario quien ha dado más detalles a través de sus publicaciones en Instagram, donde se les puede ver paseando por Europa y compartiendo momentos felices, pues la pareja siempre se ve sonriendo y muy enamorados.

