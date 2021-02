Lety Calderón revela si Juan Collado mantiene una buena relación con sus hijos a pesar de estar en la cárcel

Lety Calderon abrió su corazón para hablar sobre cómo es la relación entre sus hijos, Luciano y Carlos, y su padre Juan Collado, quien se encuentra detenido desde hace dos años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz dijo que, a pesar de la difícil situación, el abogado ha estado muy al pendiente de sus hijos menores, sobre todo en las últimas semanas que la familia se ha visto muy afectada.

Indicó que el padre de sus hijos se comunicó primero cuando le dio Covid-19 y también habló cuando murió su padre Mario Calderón. Además, entabló una conversación con los jóvenes el 14 de febrero y apenas esta semana volvió a comunicarse con ellos.

La actriz de 52 años dio a conocer que le ha pedido a Collado que esté cerca de sus hijos a pesar de los conflictos, pues considera que la presencia de su padre es muy importante para Luciano y Carlos.

“Un hijo siempre va a necesitar a su mamá y a su papá, es una tontería estar peleados ¿no?, o tomar a los hijos para algún interés de ambas partes. Si hay algo que yo le he pedido a Juan, es que este cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido”, reveló.

Leticia Calderón confesó que sus hijos ya han preguntado sobre la situación legal de su padre, sin embargo, apuntó que no les oculta nada y prefiere explicarles qué está pasado con su progenitor.

“Ya no hay manera de ya no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos... 'Mamá, ¿qué es lavado de dinero?, pues no sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo'", concluyó.