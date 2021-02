¿Qué ocurrió con el viejo Steve Rogers en Avengers: Endgame? ¡Por fin lo revelan!

Los directores de Avengers: Endgame explicaron que se debe a una línea de tiempo alternativa, por ello el Capitán América no envejeció en la línea central del Mundo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

La decisión de dejar en el pasado al viejo Steve Rogers despertó las críticas de los seguidores, quienes consideran que este cambio podía sugerir que este famoso héroe no solo dejó su identidad, sino que además permitió que eventos como el ataque a las Torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 ocurrieran, algo que afectaría la imagen del superhéroe.

De acuerdo con Joe Russo, uno de los directores, explicó que este superhéroe no vivió en la línea temporal central junto a Peggy, la idea era que el viejo Steve realizara un último viaje.

El objetivo era que el Capitán América viajara de vuelta a la línea de tiempo principal, es decir, en una realidad alternativa, para darle ese escudo a Sam Wilson, contó Joe Russo en el podcast Lights Camera Barstool.

Sin embargo, eso no es claro en la película y pareciera que Steve Rogers volvió a un punto del pasado para vivir durante décadas junto a Peggy.

La idea era que el Capitán América viviera con la mujer de su vida en una realidad paralela y regresó a la línea central para cumplir su propósito de entregar su escudo.

Cabe destacar que en la próxima serie The Falcon and the Winter Soldier, esta decisión no fue del todo aceptada, ya que habrá un Capitán América totalmente distinto para entrar en acción.