Danna Paola deja ver tatuaje en parte ÍNTIMA; enseña de más por descuido: FOTO

Desde hace tiempo Danna Paola ha publicado fotografías en sus redes sociales en donde se le pueden ver sus tatuajes, pero existe uno del que nunca habla y se encuentra en una parte íntima de su cuerpo, el cual dejó ver hace poco, quizás por un descuido.

Este tatuaje de la cantante se encuentra en su ingle derecha, y en muy pocas ocasiones lo ha dejado ver o habla de él, por lo que no se sabe exactamente cual es su significado. De hecho en las fotografías nunca lo muestra completo, pero se puede observar que se trata de un diseño de naturaleza.

En 2018 compartió una de las primeras fotografías en donde mostró el íntimo dibujo, y acompañó la instantánea con una mensaje con la leyenda "Freedom" (Libertad).

En diciembre de 2020 la intérprete de canciones como "Calla Tú", "Sodio", "Mala Fama"; entre muchas otras, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de nuevos diseños que incluyo en su cuerpo, como unas pequeñas "X", un corazón en la nuca y la palabra Fiorire en el pulgar.

Danna Paola deja ver tatuaje en parte íntima

Recientemente Danna Paola publicó una foto en la que se le puede ver con un colorido bikini, desde una terraza y luciendo su cabellera alisada. En la imagen también se observan los tatuajes que tiene en las muñecas, y otro que dejó ver, al menos una parte, es el que tiene en la ingle.

Acompañó la publicación con el mensaje "Take me back... pls" (Llévame de vuelta, por favor), la cual ha llegado a los 2 millones de "me gusta" en Instagram, y ha recibido más de 5 mil comentarios.

