Niurka es señalada por AMENAZAS a su EXtrabajadora domestica; así se dieron los hechos

De nueva cuenta la famosa vedette, Niurka Marcos, se encuentra en el ojo del huracán, después de que ha sido señalada por agredir verbalmente a su exempleada doméstica, quien trabajó para ella durante 15 años y ahora se encuentran en una pelea contante de dimes y diretes.

Según su ex empleada doméstica, la actriz y bailarina la despidió durante la cuarentena, esto tras un altercado que tuvo con ella al negarse a limpiar la cocina, además destacó que el ambiente laboral con la actriz era algo muy complicado y declaró que nunca se sintió realmente cómoda con ella.

María Inés declaró que todos los días Niurka se levantaba de muy mal humor, lo que hacía que fuera muy difícil mantener el ánimo impecable en un trabajo tóxico para ella, incluso narró que un día no desayunó y se puso a hacer ejercicio, por lo que decidió empezar con sus labores en la sala.

Situación que desencadenó un episodio muy lamentable, pues de acuerdo con la trabajadora domestica, la vedette se molestó mucho pues al momento de ver los trastes sucios se molestó demasiado, "me empezó a hablar feo y me dice ‘sabes que la cocina tiene que estar impecable’, declaró María Inés

"Yo le dije que me estaba llamando la atención por algo que no me corresponde, ella se molestó, en ese momento me dice ‘bueno y según tú quién tiene que hacer la limpieza de la cocina’, afirmó Inés según lo que detalló el portal de Grupo Fórmula. La trabajadora domestica declaró que le pidió que saliera de su cocina de una manera muy grosera.

De acuerdo con estas declaraciones la vedette le envió un mensaje de voz en donde señalaba que no podía demostrar ante nadie que la había corrido y que en caso de continuar con estas declaraciones se encargaría de hacerle pasar por muy malos momentos, se puede escuchar decir a Niurka en un audio.

BGM