Christian Nodal pone en su lugar al Capi Pérez por polémico comentario de Belinda: "No sabía de ti" | FOTOS

Hace unas semanas, el conductor de de Venga La Alegría, "El Capi" Pérez aseguró que el cantante, Christian Nodal, lo tiene bloqueado de sus redes sociales, presuntamente por un mensaje que realizó en una de sus publicaciones.

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, el presentador de "La Resolana" contó que el intérprete lo bloqueó tras pedirle que no fuera a cambiar a Belinda por Daniela Luján, tal y como ocurrió en una telenovela infantil, en donde la primera fue sustituida por la segunda.

Nodal rompe el silencio...

Hace unos momentos, el cantante de "Dime cómo quieres", "Adiós amor" y "De los besos que te di" compartió un mensaje en el que aclaró el malentendido, argumentando que no se trató de nada personal.

"El Capi Pérez hola, no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y sé cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora hablando #$%& sobre mi y mi relación. Pedí que bloquearán a todo aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal", escribió.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para el comediante, quien le dijo que no había ningún problema y continuará disfrutando de todas y cada una de sus canciones.

"Máximo respeto Christian Nodal. Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma", escribió.

