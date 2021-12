Niurka acepta que conoció a un narco; así fue el encuentro

Después de que se desatara un escándalo debido a los supuestos vínculos entre los famosos y líderes de grupos del narcotráfico, Niurka Marcos admitió ante las cámaras que conoció a un integrante de un grupo criminal y aseguró que no se siente perseguida por las autoridades.

En una entrevista para el programa 'Suelta la Sopa', la cubana habló sobre la polémica que enfrentan muchos compañeros de profesión, como Charly López quien no negó que conoció a un narco. La vedette defendió que aunque los artistas hayan tenido relación con los capos de la droga, eso no los vincula con sus actividades delictivas

“Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo (...) Yo me pude haber cogido a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende. El hecho de que me lo haya cogido no significa que me meta (narcóticos) tampoco”, dijo en entrevista con el programa de espectáculos.

Así fue el encuentro entre Niurka y un narco

Durante la conversación con el medio de espectáculos, la bailarina y actriz de 54 años, admitió que conoció a un narcotraficante cuando ella se encontraba en un restaurante. De acuerdo a su relato, el hombre la reconoció y se acercó a ella porque era un gran fan.

“He llegado a un restaurante me he sentado en mi mesa, la persona esta muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, aseguró la vedette, quien recientemente defendió a la conductora de 'Hoy', Galilea Montijo.

Finalmente, Niurka Marcos dijo que no entiende la paranoia que se ha generado debido a que algunas celebridades han conocido a miembros de grupos criminales. “Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia”, aseguró.

SIGUE LEYENDO:

Él es Kiko, el hijo poco conocido de Niurka Marcos, ¿quién es el padre?

Ellos son TODOS los papás de los hijos de Niurka Marcos | FOTOS