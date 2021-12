El día que revelaron que Thalía tenía un OLOR TERRIBLE en la boca

Thalía es una de las actrices más reconocidas de México por su belleza y talento, pero en esta ocasión vamos a recordar uno de esos los que podrían ser los momentos más vergonzosos en la carrera de la nacida en la Ciudad de México, ya que un galán de telenovela habría confesado que no quería hacer las escenas románticas con ella porque le olía feo la boca.

El encargado de recordar el momento fue Arturo Peniche, quien compartiría el protagónico con Thalía en la 1992, pero lo más importante no era eso, sino que las escenas de besos que tenían que hacer, ya que para él era desagradable.

Durante una intervención en el programa de “Suelta la Sopa” donde confirmó que durante la grabación de la telenovela “María Mercedes” porque le olía la boca a ajo, esto debido a que le gustaba ir a un lugar de mariscos. “Llegaba con un olor terrible a ajo”.

Era recurrente

Después contar esta historia confirmó que llegó a quejarse con la producción, ya que ese olor en la boca fue recurrente, y tenía que hacer varias escenas de beso durante la grabación, pero eso aseguró que funcionó, ya que un día llegó a decirle que ahora sí se había lavado los dientes.

“Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré al aliento. Lloré del asco, pero fue tan divertido”, confesó el galán de telenovelas.

Después de dicha historia, seguramente Thalía habría entendido que antes de cada grabación debería lavarse los dientes o no consumir comida que pudiese dejarle un olor desagradable en la boca. Lo que es una realidad es que los dos continuaron sus carreras y lo llevaron a lo más alto.

