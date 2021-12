¿Qué es el hipertiroidismo?, enfermedad que padece Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen es una de las conductoras más queridas en el medio de los deportes, quien dejó a la televisora donde se volvió famosa para no ser solo "una cara bonita"; ahora triunfa en ESPN. Sin embargo, también es una mujer que ha tenido momentos complicados de salud debido al hipertiroidismo que padece.

“Me cansé de ser solo la chavita guapa que salía en bikini. Ya quería conducir un programa, pero era la que hacía reportajes de color y salía en bikini. Llega el momento en que quieres crecer, no te quieres estancar, necesitas reinventarte y renovarte”, señaló en su momento.

La conductora reveló que se dio cuenta que sufría de hipertiroidismo tras regresar del Mundial de Brasil 2014. "No me había dado cuenta hasta que fui al Mundial de Brasil, me fui pesando 56 kilos y en dos semanas subí hasta 68 kilos. Dije: ‘¿qué está pasando? Estoy cubriendo un evento y subí más de 10 kilos en dos semanas".

En el último evento de Smart Forum Well 360, Vanessa Huppenkothen dio una ponencia sobre salud interna y externa, donde también habló de la enfermedad que padece desde hace siete años.

En 2016, la conductora afirmó que meses atrás había sido internada en un hospital debido a un shok tiroideo, lo que la tuvo a punto de sufrir un infarto.

¿Qué es el hipertiroidismo?

El hipertiroidismo o tiroides hiperactiva se registra cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita. Se trata de una pequeña glándula en forma de mariposa que está ubicada en la parte delantera del cuello.

Esta es la responsable de producir hormonas que controlan cómo el cuerpo usa la energía. A su vez, estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de las funciones más importantes, por ejemplo: respiración, frecuencia cardíaca, peso, digestión y estados de ánimo.

Si no se trata, el hipertiroidismo puede causar serios problemas del corazón, huesos, músculos, ciclo menstrual y fertilidad, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Las personas con mayor riesgo de padecerlo son las mujeres, adultos mayores a 60 años, embarazadas o que tuvieron bebés en los últimos seis meses, cirugía de tiroides o problemas en la tiroides, personas con antecedentes de enfermedades en la tiroides.

Causas de la tiroides hiperactiva

Enfermedad de Graves: Trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario ataca la tiroides y hace que produzca demasiada hormona. Esta es la causa más común.

Nódulos tiroideos: Se trata de crecimientos benignos en la tiroides que pueden volverse hiperactivos y producir demasiada hormona tiroidea.

Tiroiditis: Inflamación de la tiroides. La hormona tiroidea almacenada se filtre fuera de la glándula tiroides.

Demasiado yodo: Tomar demasiado yodo puede causar que su tiroides produzca demasiada hormona.

Síntomas del hipertiroidismo

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los síntomas del hipertiroidismo son:

Nerviosismo o irritabilidad.

Fatiga.

Debilidad muscular.

Problemas para tolerar el calor.

Problemas para dormir.

Temblor, generalmente en las manos.

Latidos cardíacos irregulares o rápidos.

Deposiciones frecuentes o diarrea.

Pérdida de peso.

Cambios de humor.

Bocio, un agrandamiento de la tiroides que puede hacer que su cuello se vea hinchado. A veces puede causar problemas para respirar o tragar.

