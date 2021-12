Andrea Legarreta y Ludwika Paleta: ¿Cuánto cuesta vestirse con su exclusiva diseñadora?

Las celebridades suelen ser las primeras en mostrar lo más in de la moda, y famosas como Andrea Legarreta y Ludwika Paleta se caracterizan por tener un estilo elegante y sofisticado en sus looks, por lo que muchos se preguntan cuánto cuesta vestirse con su exclusiva diseñadora.

Legarreta, de 50 años, se ha convertido en un referente de moda y tendencias, pues cada día sorprende en el matutino "Hoy" con sus look más chic. Mismos con los que deja ver que posee una figura esbelta y curvilínea y unas piernas torneadas que son tan admiradas por sus fans.

Mientras que Ludwika es considerada una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana, quien aunque no nació en nuestro país, se ha ganado el cariño y admiración del público nacional por su elegancia, talento, sin dejar de mencionar su mirada que cautiva.

Ludwika Paleta derrocha elegancia

Hace unas semanas, Paleta compartió con sus millones de fans en Instagram una fotografía en la que se deja ver luciendo un saco azul de la colección fall/winter 2021 de la diseñadora Raquel Orozco, pieza que combinó con un cardigan en tono vino y un pantalón a juego con el saco; el atuendo tiene un costo de 15 mil pesos, de acuerdo con el sitio oficial de la exclusiva marca.

Paleta derrocha elegancia. Foto: Especial

En otras imágenes compartidas por la propia diseñadora en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la actriz posando desde un sillón con un sofisticado atuendo de pantalón y blusa en tono vino, los cuales tienen un valor de 4 mil 100 pesos cada uno. La fotografías son parte de la campaña que la actriz realizó para la creadora.

Mientras que otra instantánea da una muestra de lo elegante que es Ludwika, de 42 años, quien posó como toda una modelo de alta costura con un suéter en color verde, el cual destaca por su diseño de cuello despegable; su costo es de 3 mil 300 pesos.

Ludwika presume gran estilo con ropa de Raquel Orozco. Foto: Especial

Andrea Legarreta, ¿cuánto cuesta su ropa?

Pero parece que Paleta no es la única que ha elegido a la diseñadora mexicana para lucir con mucho sofisticación, pues este viernes Andrea causó gran impacto en las redes sociales y la televisión al dejarse ver con un conjunto en tono rojo con el que robó millones de miradas.

De acuerdo con lo que la propia conductora explicó en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, el traje de tres piezas es parte de la colección de Raquel Orozco, mismo que se forma de un pantalón con cintura alta y corte recto, combinado con un saco y bustier.

El pantalón cuesta 4 mil 900 pesos, mientras que el saco tiene un valor de 6 mil 900 pesos. Para lucir el conjunto completo que Andrea presumió en el matutino, se requiere adquirir el bustier, que tiene un precio de 4 mil 300 pesos, dando un total de 16 mil 100 pesos.

