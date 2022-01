Mark Wahlberg DETESTABA a Eminem por esta escandalosa razón

Es bien sabido que el reconocido artista estadounidense de hip hop , Eminem, es proclive a involucrarse en pleitos tanto con artistas propios de su medio, como con demás personajes pertenecientes a la industria. Desde Lady Gaga hasta Machine Gun Kelly, el rapero no ha cohibido su pluma al momento de burlarse del aspecto de ciertos cantantes o rememorar eventos humillantes de otros.

Slim Shady no solo destaca por sus sagaces barras que deslizan con facilidad en el ritmo de sus melodías y sus incontables sencillos que han llegado hasta la cima de las playlists en numerosos países, también se ha hecho notar gracias a los problemas que ha mantenido con diferentes raperos y artistas.

Cuando Em aún se encontraba en los albores de su carrera con su álbum debut 'The Slim Shady Lp', mostró al mundo la brutalidad de sus letras con temas como 'Brain Damage', 'Role Model' y 'I´m Shady', por lo que los programas relacionados con la música se encontraban ansiosos de tener al rubio provocativo en su show.

Tal y como se esperaba, TRL, el programa más visto de MTV en el momento invitó al artista a su show, donde además de realizar una entrevista a los cantantes se hacía un ranking de las diez canciones más escuchadas del momento. En la misma transmisión, Mark Wahlberg fue invitado para promocionar su nueva película 'El corruptor'.

Conforme avanzó la entrevista fue notoria la tensión entre los dos artistas; sin embargo, no ocurrió ningún enfrentamiento. Posteriormente el actor confesó que antes de salir frente a la cámara había solicitado que no lo llamaran 'Marky Mark', el cual solía ser su nombre de rapero. Un año después, cuando Eminem lanzaba su álbum "The Marshall Mathers LP", el letrista haría referencia del sobrenombre en su canción 'Drug Ballad'.

"Atrás en el tiempo cuando Mark Wahlberg era Marky Mark", entonó al inicio de la canción. No obstante, no se limitó a apuntar al actor de Hollywood y de igual forma lanzó una punzada a su hermano, Donnie Wahlberg y a su boyband de ese entonces con la lírica "New Kids on the Block apestan pura basura, las bandas de chicos y chicas me enferman".

Sin embargo, años después ambos artistas confesarían que el beef había terminado y se encontraban en buenos términos. "No le di crédito por su talento hace varios años porque era un hater y era mejor rapero que yo. Creo que esta es la primera vez que lo admito en público, pero era muy evidente", sostuvo el actor en un video hecho para GQ.

