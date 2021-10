Letras y acusaciones de homofobia: el error de Eminem que persigue su carrera para siempre

El famoso rapero Eminem cumple 48 años este 17 de octubre, pero su carrera, aunque exitosa, ha tenido un traspié que constantemente lo ha puesto en el ojo del huracán: las acusaciones de homofobia dentro de sus canciones.

A lo largo de su carrera, las letras de Eminem han sido señaladas y duramente criticadas. Un ejemplo de ello fue "Rap God", del disco The Marshall Mathers LP 2", donde se le escucha decir: “Este pequeño niño tiene un aspecto afeminado, tan gay que hasta puedo decir que parece heterosexual (…) Oh sí, ese niño es gay, eso es lo que todos dicen”.

Sin embargo, ese no fue el único escándalo que tuvo el rapero por letras que indignaron a la comunidad LGBTQ+. Más adelante, en 2019, la canción "Fall" de su albúm "Kamikaze", donde comparte créditos con Tyler, The Creator, Eminem volvió a emitir un insulto de este tipo.

“Tyler no crea nada, ya veo por qué te llamaste a ti mismo maricón, perra. No es solo porque no te presten atención, es porque alabas las pelotas de D12, tu religión son los paquetes. Si me vas a criticar, más vale que seas igual o mejor que yo”, canta.

Como en otras ocasiones, el rapero dio la cara ante el escándalo y admitió que "había ido demasiado lejos". Señaló que "en mi intento por lastimarlo, me di cuenta de que estaba lastimando a muchas otras personas al decirlo".

Tras estas polémica, Eminem sorprendió al colaborar con Joyner Lucas en una canción con diferente dirección. El anuncio de "What If I Was Gay" despertó la teoría de que el estadounidense se declararía pronto como parte de la comunidad LGBTQ+.

¿Qué pasa si te digo que estoy fuera de lugar? Espera, ¿qué pasa si te digo que soy gay?¿Y si soy un hipócrita que teme enfrentar la verdad?. Espera, ¿y si te digo que también soy gay?

El tema explotó con más fuerza cuando el rapero apareció en la película The Interview, interpretándose a él mismo, y declaró en el espacio ficticio: "Cuando hablo de los gays y la gente dice que mis letras son homófobas, eso es porque soy gay".

Los primero álbumes del artista están plagados de insultos homofóbicos y transfóbicos. En aquel tiempo, Eminem se justificó con el argumento de que usar ciertas palabras con esta connotación era equivalente a llamar a una persona "punk".

A pesar de los escándalos, el rapero mantiene una amistad con el músico Elton John, quien en 2017 defendió a Eminem con la afirmación de que él estaba "escribiendo sobre cómo son las cosas, no cómo él piensa".

