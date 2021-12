¿Machine Gun Kelly se apuñaló para impresionar a Megan Fox?; esto fue lo que sucedió

El artista Machine Gun Kelly dio a conocer que de ahora en adelante optará por usar su nombre de nacimiento, Colson Baker, esto con el objetivo de abrirse camino a una mayor cantidad de oportunidades laborales en el medio, dado que su apodo hace alusión a un arma de fuego.

Durante su entrevista en el programa de televisión "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", relató su sentir en relación a no ser presentado por su seudónimo original. “Es extraño no escuchar Machine Gun Kelly […] Nunca fui ... no he sido Colson desde que tenía 15 años. Desde que tenía esa edad, pensé: ‘Soy Machine Gun Kelly’”, dijo Baker.

En la misma entrevista, Colson admitió que el cambio le ayudará a obtener una imagen más familiar para las compañías de entretenimiento que han trabajado en sus proyectos. “Sabes, a Nickelodeon y Disney no les gusta Machine Gun”.

Cabe recalcar que Machine Gun además de haber experimentado con su música en el género de hip-hop y punk, de igual forma ha incursionado en el ámbito actoral, y sus papeles más destacados han consistido en sus apariciones de "The Dirt" y "Birdbox", ambas producciones originales de Netflix, por lo que se puede concluir que el intérprete se encuentra en busca de nuevos proyectos.

Accidente con cuchillo

Por otra parte, en cuanto a su relación con la actriz y supermodelo Megan Fox, confesó que con tal de impresionar a su pareja, se apuñaló accidentalmente en la mano cuando se encontraban en sus primero días de conocerse.

Megan Fox responde a críticas por la diferencia de edad con su novio Machine Gun Kelly

Así fueron las primeras emocionantes y peligrosas citas de Megan Fox y Machine Gun Kelly

El rapero narró que Travis Barker, un exitoso baterista miembro de la banda Blink-182, le había regalado un cuchillo con el grabado de su nuevo álbum, y en un intento por impresionar a Fox, lo arrojó al aire, el cual desafortunadamente llegó a caer en su mano. “La miré y le dije: ‘Mira esto’, cuando el cuchillo se había atascado en mi mano”, relató.

Pese a que Kelly hizo todo lo posible para mantener la calma frente a su pretendiente, reconoció que horas después pidió atención médica. “A la mañana siguiente, tan pronto como ella se fue, pensé: ‘Necesito puntos muy rápido’”, relató con una gran sonrisa.



