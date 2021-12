¿Dio nombres? PEPE AGUILAR critica a cantantes de regional que dan conciertos con playback

Pepe Aguilar es uno de los principales exponentes de la música mexicana; miembro de una dinastía que lleva la música en las venas, el cantante consolidó su carrera en la década de los noventas con su estilo ranchero romántico. “Por mujeres como tú”, “Perdóname” y “Miedo” fueron coreadas por miles de personas en México y Estados Unidos.

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre le está dando un segundo aire a su carrera gracias a la incorporación de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar a su espectáculo “Jaripeo sin Fronteras”, que ha recorrido ciudades de México y Estados Unidos con llenos totales.

Ángela Aguilar ha sido una de las revelaciones más importantes de los últimos años. Con su presencia y potente voz, demuestra que está a la altura de las mejores cantantes de ranchero en México. Además de que la joven de 18 años también es influencer y comparte su día a día en redes sociales a sus millones de seguidores. Con su belleza, talento y simpatía, la hija de Pepe Aguilar se está convirtiendo en un modelo a seguir para las adolescentes del país que ya imitan sus coreografías y su forma de vestir.

Pepe Aguilar celebra el lleno total de Jaripeo sin Fronteras

Los shows de la Dinastía Aguilar son de una producción de primera calidad; con tres horas de duración, el público puede disfrutar no solo de las voces de Pepe, Ángela y Leonardo. También se deleitan con un show de jaripeo, suertes con la cuerda, fuegos pirotécnicos y bailes.

Aspectos del show Jaripeo sin Fronteras

En su último video para su canal de YouTube, Pepe Aguilar muestra un detrás de bambalinas de todo lo que implica montar un show de tales dimensiones en vivo. Más de 100 personas entre tramoyistas, iluminadores, ingenieros de audio y staff trabajan para que todos los detalles de “Jaripeo Sin Fronteras” salgan a la perfección.

Jaripeo sin Fronteras

En su narración, Pepe Aguilar cuestiona el hecho de que otros artistas del regional mexicano no toquen música en vivo para sus shows, sino que se valgan de pistas grabadas para ofrecer sus conciertos, pues en palabras de Pepe:

“No hay nada como la música en vivo”

Aguilar continúa explicando que no entiende las razones de las pistas grabadas en conciertos, pues no existe esa vibra orgánica de escuchar a más de 50 personas en vivo. Aunque no especificó nombres, Pepe Aguilar afirmó:

“No los critico, pero no los entiendo”

Pepe Aguilar incluye mariachi, norteño y banda sinaloense en su show, pues su filosofía es ofrecer conciertos de primera calidad que logren conectar con el público.

No hay duda de que la Dinastía Aguilar se ha ganado un lugar privilegiado en la música mexicana por algo, además de que con su disciplina y profesionalismo no solo rebasan las fronteras geográficas, también rebasan las del tiempo.

