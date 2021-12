Ana Martín: la inédita foto que demuestra que era la reina de los bikinis | FOTO

La actriz Ana Martín se ha convertido en últimas fechas en una de las figuras del espectáculo más queridas y nombradas en redes sociales y no es para menos luego que la propia actriz se ha dedicado a responder preguntas, saludos, críticas y hasta mensajes personales por su trabajo y vida privada.

Martín de 75 años, es una de las actrices más longevas de la televisión mexicana, de las más reconocidas por proyectos televisivos interesantes y que a la postre le han provocado cientos de aplausos, pero también críticas muy sonadas por parte del público y de los medios de comunicación.

Otro punto interesante en la carrera de la hija del comediante político, Jesús Martínez “Palillo”, es que desde su juventud ha sido una mujer muy bella, y además en todo momento le ha gustado mostrar su sensualidad y lo hace con seguridad, ella misma comparte sus fotografías en su juventud con su seguidores y la verdad es que no le va nada mal.

Para muestra un botón con su más reciente publicación en Twitter en las que muestra dos fotografías de su juventud en las que se ve simplemente hermosa, resaltando su figura estilizada y el rostro que la hizo una de las mujeres jóvenes más bellas en los años 70 y 80.

Ambas fotografías fueron acompañadas por un mensaje muy simpático que le acarreó críticas positivas por parte del público y de sus seguidores en redes sociales.

Pero no siempre obtuvo elogios y piropos

Como decíamos la crítica no siempre fue positiva ni encomiable con Martín, de hecho en 1988 un sector del público mexicano pidió ‘cancelarla’ por encabezar un proyecto televisivo que no era bien visto entre las conciencias pulcras y recatadas de la década de los 80 del siglo pasado (no es broma, la censura en el pleno auge del cine de ficheras era el pan de cada día), nos referimos a la telenovela El Pecado de Oyuki, una apuesta muy arriesgada (y exitosa) del guion adaptado de la creadora de Memín Pinguín, Yolanda Vargas Dulché, bajo la producción de Lucy Orozco.

Al respecto, la actriz ha dicho en sus mensajes en Twitter, que la telenovela El Pecado de Oyuki le abrió las puertas a la fama y además narró que tuvo que prepararse arduamente durante dos años para interpretar ese papel (la producción inició en 1986 y se estrenó hasta 1988).

El melodrama fue una historia adelantada a su época, razón por la que en su momento causó controversia por los temas que se abordaban y por algunas escenas que incluían desnudos parciales (ahora esas escenas no causan mayor problema) de Ana Martín, mismos que ahora presume sin menor problema en sus redes sociales.

