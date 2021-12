Valentín Elizalde: Esta es la verdadera razón por la que dejaron de grabar la serie autobiográfica de “El Gallo de Oro”

Valentín Elizalde es uno de los ídolos de la música regional mexicana, recientemente se cumplieron 15 años del atentado armado que sufrió en Reynosa Tamaulipas, en donde perdió la vida.

Desde su muerte se ha especulado varias veces que diversas personas preparan una boiserie para contar lo que fue su vida personal, pero sobre todo para recordar todo el legado musical que dejó.

Los fans se han quedado con las ganas de tener una producción en plataformas digitales y por fin fue uno de sus hermanos quien declaró cual es la verdadera razón por la que no se ha concluido está historia.

Francisco, hermano de Elizalde, declaró que debido a que sus sobrinas son las que tienen los derechos sobre la imagen del cantante no se pudo concretar la bioserie sobre la vida del cantante, mismo que ya tenía algo de avance.

Dijo para el programa Venga la Alegría que no se ha culminado el proyecto por el proceso legal que tiene su familia con Valeria y Gabriela, hijas de “El Gallo de Oro”, manifestó que todo está detenido pues no desea meterse en problemas, pero sobre todo que no quiere estresarse y prefiere enfocarse en lo que está realizando como cantante.

Otra de las cosas que dijo el hermano menor de Valentín Elizalde fue que sus sobrinas deberían que trabajar en preservar el legado de su padre y que desea que ponto se pongan a trabajar en eso.

“Pensaba que deben de agarrar el rollo, y que entiendan que deben de aprovechar el nombre de su papá. Ellas deben de hacerse cargo de todo lo que conlleva ser hijas de ‘El Gallo de Oro’, sobre todo sacarle provecho al nombre que dejo su padre, porque ya mucha gente se aprovecha y quién mejor que ellas para aprovecharse”, puntualizó.

Seguir leyendo

Valentín Elizalde: Este es el evento al que nunca llegó | FOTO

Valentín Elizalde: Así lucen las TRES hijas del "Gallo de Oro" que se están peleando por la herencia