MasterChef Celebrity: Aída Cuevas no regresa y sacan a Matilde del programa a pesar de ser de las mejores

Cada vez está más cerca la fecha en la que todo México conocerá a la estrella con más talento en la cocina, pues ya solo seis personas este 3 de diciembre se disputaron su lugar en MasterChef Celebrity.

Aunque los artistas trataron de dar todo en la cocina, la lucha por ser los mejores cada vez es más difícil para Germán Montero, Laura Zapata, Stephanie Salas, Paty Navidad, Paco Chacón y Matilde Obregón quien aún se encuentraba cocinando por Aida Cuevas.

La temática de la noche fue #BodaMasterChef, el chef José Ramón Castillo, la chef Betty y el chef invitado Fernando Stovell describieron cuáles serían las reglas para el programa 15.

Cabe señalar que en redes sociales uno de los temas más discutidos fue la ausencia del chef Herrera, pues cuandoalguien se ausentaba era porque se había infectado de Covid 19, pero la producción nunca lo mencionaba, aunque no se sabe si fue por esa razón, motivos de trabajo o personales.

Para el primer reto se dividieron en equipos con el objetivo de hacer un banquete de boda, el rojo estuvo conformado por Paty Navidad, Stephanie Salas y Germán Montero; mientras que el azul lo integró Paco Chacón, Laura Zapata y Matilde Obregón.

La suerte no estuvo de lado de los rojos, debido a la cocción de su proteína no se ganaron el lugar en el balcón y tuvieron que seguir cocinando. El reto de eliminación consistió en crear un pastel de boda.

Como en MasterChef Celebrity las reglas cambian, cuando Paty Navidad, Stephanie Salas y Germán Montero estaban cocinando sus compañeros bajaron para ayudarlos a con los rellenos y la decoración del pastel.

Esa situación causó impacto y destanteo lo que los cocineros estaban haciendo, al regresar a las estaciones siguieron cocinando con los adelantos que ya les habían preparado los otros participantes.

Las que no lograron cautivar el paladar de los expertos fueron Paty Navidad y Stephanie Salas, pues además la técnica que utilizaron no fue la correcta, solo integraron un relleno cuando les pidieron dos. Además los chef catalogaron a Salas como exagerada y mencionaron que no era la primera vez que decian que sus platillos tenían sabores muy fuertes.

En el tercer reto de eliminación las participantes tuvieron que hacer un platillo para una “tornaboda”, la fiesta del día después de la ceremonia, al probar las recetas los chefs concluyeron que el mejor fue el de Paty Navidad con unos “frijoles puercos”, las palabras de los jueces hicieron que llegara hasta el llanto.

Para Stephanie no fue la mejor noche, el pastel de elote no fue suficiente y nuevamente hicieron referencia a que los sabores e ingredientes fueron demasiados como en los otros retos.

Casi al final del programa emitieron un mensaje de Aida Cuevas que mencionaba que por indicaciones del médico no regresaría, esto hizo que cambiara todo, pues fue Matilde Obregón quien se fue del programa, apesar de ser de las mejores, regresando al balcón a Paty y Stephanie su lugar.

