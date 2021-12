El Chavo del 8: Esta es la leyenda del “medallón maldito” de Quico y las muertes con las que se relaciona

Quico, personaje interpretado por Carlos Villagrán en “El Chavo del 8”, fue una de las figuras más queridas y simpáticas del emblemático programa creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, sin embargo, existe una teoría que ha cambiado totalmente la forma de ver al conocido actor pues hay una leyenda en la que se asegura que predijo el orden de las muertes de sus compañeros de emisión a través de un “medallón maldito”, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de esta oscura historia que gira en torno a Carlos Villagrán.

Esta leyenda ya tiene varios años rondando por el internet y han surgido diversas variantes de la historia, sin embargo, lo que varía es el origen del famoso “medallón maldito”, no obstante, todas coinciden en que dicho accesorio era de oro y que como características principales tenía una calavera al centro y las iniciales “RARMERF” alrededor, las cuales, hacían referencia a sus compañeros, Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Meza.

El supuesto "medallón maldito" generó mucha controversia. Foto: Especial

Esta leyenda urbana asegura que el orden en el que fueron acomodadas las iniciales eran una predicción del orden cronológico de la muerte de los actores y lo extraño es que sus compañeros de emisión comenzaron a perecer conforme al orden de las iniciales del medallón.

El primero en morir fue Ramón Valdés en 1988 tras haber perdido la batalla contra el cáncer de estómago, para el año de 1994, “La Bruja del 71” siguió a su “rorro” y falleció a consecuencia del cáncer de pulmón y el tercero en morir del elenco fue Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” quien sufrió un infarto en 2014, hasta ese momento, se habían cumplido las letras “RAR”.

La siguiente en la lista era María Antonieta de las Nieves, sin embargo, fue aquí donde la teoría comenzó a perder fuerza pues “La Chilindrina” está más viva que nunca y en su lugar falleció Rubén Aguirre, el famoso “Profesor Jirafales”, por lo que se puso en tela de juicio la veracidad de esta leyenda urbana, no obstante, siguen surgiendo teorías en las que se explica este cambio en el orden de las muertes para mantener el misterio en torno a Quico, quien luego de varios problemas de propiedad del personaje tuvo que cambiar a “Kiko”.

Carlos Villagrán y "Chespirito" se disputaron de forma legal el personaje de "Quico". Foto: Especial

El origen de la leyenda del “medallón maldito” de Quico

Como bien se sabe, la relación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños no terminó de la mejor manera pues ambos se disputaron la propiedad del personaje y fue este pleito el que dio pie al surgimiento de esta teoría, además, en diversas ocasiones el personaje de Quico se dejó ver usando el afamado medallón en diferentes emisiones por lo que se dijo que Quico había recurrido a la brujería o alguna especie de magia para perjudicar a “Chespirito” a través de sus compañeros de emisión para acabar con el icónico programa.

Respecto a esta situación, fue en 2016 cuando Carlos Villagrán decidió romper el silencio para aclarar este escabroso asunto durante una entrevista para el portal argentino “Diario show”, el actor aceptó que sí existía una medalla, sin embargo, descartó que estuviera “maldita” pues aseguró que no tenía ninguna inicial, además, reveló cuál es el origen del polémico accesorio.

“Esta moneda me la regaló un cordobés, y es china, no tiene ninguna letra occidental siquiera. Eso provoca el morbo, hay gente de todo tipo en la villa del señor. Prefiero quedarme con lo bueno que viví, porque si no lo sigo extendiendo, haciendo más viral”, comentó el actor, quien pese a sus palabras siguió siendo blanco de críticas, incluso, aún hay personas que siguen creyendo la historia del “medallón maldito”.

Carlos Villagrán sigue utilizando el polémico medallón. Foto: IG: carlos_kiko1

