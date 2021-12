Andrea Meza, en cuarentena, ¿la Miss Universo tiene Covid-19?

La guapa Miss Universo mexicana, Andrea Meza, vuelve a ser víctima del Covid-19, y es que debido a la pandemia se encuentra pasando una cuarentena luego de su llegada a Israel, país al que viajó para participar en el próximo certamen del concurso, mismo en el que deberá entregar su corona.

Meza, originaria de Chihuahua, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus en Nueva York, Estados Unidos, el pasado mes de mayo. La también modelo de 27 años se aplicó el biológico como parte de sus obligaciones con la Organización Miss Universo, ya que debe recorrer varios países haciendo obras sociales.

Hasta el momento, y a pesar de sus constantes viajes, la guapa mexicana no ha dado positivo a Covid-19, sin embargo, sí ha debido cumplir con las medidas sanitarias impuestas en cada región, como el uso de cubrebocas, y las pruebas para comprobar que no está contagiada.

Este miércoles 1 de diciembre, Andrea Meza llegó a Israel, y debido a que este lunes 29 de noviembre se diera a conocer que la concursante de Francia, Clémence Botino, dio positivo a Covid-19, quienes tuvieron contacto con ella deberán pasar una cuarentena, en el caso de la mexicana de 3 días, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Desafortunadamente sigo en cuarentena. Esta cuarentena dura tres días. Yo llegué ayer a mediodía así que todavía me queda un rato pero igual me alisté porque me dijeron que tal vez hay unas entrevistas por zoom más tarde así que… ¡a estar lista!”, contó Andrea en sus historias de Instagram.