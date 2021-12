"Te genera un síndrome": Andrea Legarreta rompe el silencio y revela la verdad detrás de su retiro de implantes de seno

Andrea Legarreta, una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, aprovechó un espacio en su programa "Hoy" y reveló la razón por la que decidió retirarse los implantes de seno.

Durante la emisión del matutino se difundió una nota de Michelle Renaud, una joven actriz que optó por retirarse los implantes por cuestiones de salud.

Pero antes, Legarreta tomó la palabra para decirle a la audiencia que ella se quitó los implantes a través de una operación. Sus compañeros tomaron con sorpresa la noticia.

Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado