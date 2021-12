Tom Holland: ¿A cuánto asciende la fortuna del actor?

Tom Holland, actor y bailarín británico, interpreta a Spider-Man desde el 2016 , pero el proceso de selección para dicho personaje, describió, no es nada sencillo.

El originario de Kingston upon Thames, Reino Unido, contó que la audición es un proceso “horrible”, ya que se trató de un proceso de siete meses y es un periodo es que no les dicen nada a los posibles candidatos.

“Estábamos yo y otros seis jóvenes. Robert Downey Jr. estaba allí, así que todos probamos con él, lo cual fue una locura. Es la mejor audición que he hecho, él y yo nos estábamos burlando de los demás. Mis agentes me dijeron que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente, no puedes improvisar. Y luego, en la primera toma, Robert Downey Jr. cambió completamente la escena”, contó Tom.

Aunque él tenía confianza de obtener el papel, llegó a dudar si realmente sería el elegido, lo cual confirmó días después de la forma más inusual, porque primero vio la noticia del anuncio y después le llamaron para informarle que el papel era suyo.

Ha protagonizado Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), este último filme ha roto récord al recaudar mil millones de dólares en taquilla, lo que la convierte en la primera en registrar dicha cifra en el presente contexto de pandemia.

¿Cuál es la fortuna de Tom Holland?

De acuerdo con estimaciones del portal Celebrity Net Worth, el patrimonio del actor, de 25 años, asciende a 18 millones de dólares.

El joven actor comenzó su carrera en el 2008 interpretando al personaje de Michael y después interpretó al protagonista en el musical Billy Elliot. Su debut en el cine fue en el 2012, en la película “Lo Imposible".

