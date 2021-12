María Félix: Así utilizaba "La Doña" a Ernesto Alonso para cumplirle sus caprichos | VIDEO (NO PUBLICAR)

Dentro del mundo de la farándula han existido grandes amistades que no solo eran evidentes frente a los foros, también lejos de ellos. Es el caso de María Félix y Ernesto Alonso, dos personajes emblemáticos en el cine y televisión mexicana. Juntos vivieron grandes aventuras y ocasionalmente las compartieron en diversas entrevistas.

Una de las afortunadas en tenerlos a los dos juntos en uno de sus programas fue Verónica Castro, quien se ve que la pasó muy bien al escuchar las anécdotas de los histriones en su etapa de juventud. La madre de Cristian Castro, al igual que su público, se quedaron con el ojo cuadrado al escuchar varias revelaciones.

Resulta que el también director y productor tuvo que hacer cierto sacrificio para cumplir algunos caprichos de "La Doña" para que ésta pudiera lucir como la celebridad que era y aunque no estaba muy de acuerdo con esto, Alonso lo hizo con tal de consentir a su gran amiga.

¿Qué sacrificio hizo Ernesto Alonso?

La originaria de Álamos, Sonora, narró que no tenía dinero y recurría a ciertos trucos para que sus medias le duraran. Sin embargo, don Ernesto Alonso la descubrió.

"Un día me vio subirle los hilos de mis medias en un vaso para que no se me vieran mal, para que no se me vieran rotas. Entonces me trajo a regalar", recordó la actriz.

Sin embargo, tampoco él tenía la solvencia para cubrir ese gasto y tuvo que recurrir a un acto "mal habido" para conseguirlo y cumplir los deseos de María Félix: lo "prostituía" con una mujer norteamericana. Fruto de su esfuerzo, pudo comprar varias medias de seda, bufandas y algunos otros obsequios para su entrañable amiga.

"Me prostituía. Una americana me las mandaba de Estados Unidos", fue lo único que dijo protagonista de "Maternidad imposible", "Una mujer de la calle" y "Abismo de pasión", con una pícara sonrisa que todo mundo supo comprender.

